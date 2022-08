Ceffone a Speranza da Bertollini: «Il Paxlovid funziona e riduce mortalità e ospedalizzazioni. Ieri in Italia ancora 112 morti. Si può sapere cosa succede con questo farmaco?»

"Il Paxlovid funziona e riduce mortalità e ospedalizzazioni. Ieri in Italia ancora 112 morti. Si può sapere cosa succede con questo farmaco, Istituto superiore di sanità, ministero della Salute e Roberto SPERANZA?" Lo chiede su Twitter Roberto Bertollini, esperto di sanità pubblica, già rappresentante dell'Oms all'Ue e ora consulente del ministro della Salute del Qatar, ripostando e commentando uno studio israeliano, pubblicato sul 'Nejm', sull'efficacia del Paxlovid nel ridurre ricoveri e decessi per Covid-19 in pazienti 'over 65' durante l'ondata Omicron.