Bardi incontra le associazioni della sanità privata e rinnova la massima disponibilità della Regione

“Da parte della Regione Basilicata c’è la massima disponibilità verso le strutture sanitarie private, che erogano prestazioni fondamentali per i cittadini. Siamo pronti a trovare nuove risorse, anche nell’ottica dell’abbattimento delle liste di attesa. Noi accettiamo la sfida delle strutture private e ci aspettiamo da loro una proposta condivisa, con tempi, criteri e modalità chiare, in modo che la Regione possa poi trovare una soluzione nel rispetto delle regole e nell’ottica di garantire quante più prestazioni possibili in favore dei cittadini. Il confronto sarà il nostro metodo per il futuro e vogliamo trovare una soluzione che abbia un respiro triennale, per evitare la situazione emergenziale che si ripropone – non solo in Basilicata, a onor del vero – ogni anno da troppi anni”. Lo afferma il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, a margine dell’incontro con le associazioni rappresentative della sanità privata lucana.