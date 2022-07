Draghi ai titoli di coda, Meloni: "Se tutto va bene si potrà votare tra due mesi, noi siamo pronti"

"Enrico Letta aveva detto che gli italiani sono migliori di questo Parlamento. Vi do una notizia, dopo quello che é successo oggi sono d'accordo con Letta: gli italiani sono migliori di questo Parlamento". "Se tutto va bene si potrà votare anche tra due mesi, noi siamo pronti". ha detto Meloni. "Mi ha stupito Mario Draghi, che viene in Aula e dice: 'Io mi volevo dimettere, poi la gente mi ha chiesto di restare e allora io decido di restare perché me lo hanno chiesto gli italiani' . Quando nacque il Conte II noi mettemmo in piazza 20.000 persone e fummo chiamati sovversivi. Loro hanno messo in piazza 100 persone a Torino e c'é stata una mobilitazione popolare. Nelle democrazie occidentali la volontà dei cittadini si manifesta con un voto libero e segreto, le parate le fanno nei regimi", ha aggiunto Meloni.