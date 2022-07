Le preoccupazioni di Di Maio: “Il voto anticipato sarebbe un problema per il Paese”

Voto anticipato – “Mercoledì l’Italia rischia di restare senza un governo, di andare al voto anticipato che non è un problema per i partiti ma è un problema per il Paese perchè significa non completare il Pnrr, non approvare il secondo decreto da 15 miliardi contro il caro energia, non poter portare avanti la battaglia in Europa per il tetto al prezzo del gas, andare in esercizio provvisorio”. Così Luigi Di Maio a Rtl. “Il presidente Mattarella ha invitato il presidente Draghi a verificare in Parlamento. Ma deve essere chiara una cosa: se non ci sarà un atto di maturità dei partiti, io vedo molto complicata la giornata di mercoledì. Non è un passaggio formale: l’Italia da mercoledì rischia di non avere un governo”. Così Luigi Di Maio a Rtl. “In aula serve atto maturità di tutti”.