50 anni di sacerdozio per monsignor Ligorio, gli auguri del presidente Bardi

“A nome del governo regionale porgo i più sinceri auguri a Monsignor Salvatore Ligorio per i suoi 50 anni di ordinazione presbiterale. In mezzo secolo di vita al servizio della Chiesa, con il suo esempio concreto e la sua adesione completa al Vangelo, è stato testimone del dono della fede per i tanti credenti che, lungo il cammino, lo hanno incontrato”. Così il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, commenta l’anniversario di Monsignor Ligorio, Arcivescovo metropolita di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo.