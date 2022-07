A Lavello un angolo di Provenza tra i profumi della fioritura della lavanda

Tante cose belle da vedere in Basilicata e fra queste cose non poteva mancare un campo di lavanda , a Lavello, un vero e proprio angolo di Provenza con il colore e il profumo di lilla sul “Campo di Lavanda sp 48 della cittadina dauna”.

Il periodo di fioritura cambia da zona a zona, in Basilicata, da giugno ad agosto.

Al picco della fioritura e quando il campo diventa viola si organizzano: visite guidate, serate danzanti, degustazione dei prodotti tipici della nostra terra e non solo, sfilate di moda con vestiti, occhiali e tanta musica oltre al servizio fotografico, attraendo molti turisti.

Savino, Alessia e Paola, nella cornice del campo di lavanda, ha concluso la stagione offrendo ai turist presenti una serata con sfilata di moda di Damato Store e Lorusso Millionaire Clothing, sfilata di occhiali dell’Ottica Ricciuti, accompagnamento musicale di Francesco Marcello Sette dl Color Music Dance e dal vivo Giuseppe Martino e Nicola Parenza con degustazione di prodotti tipici lucani e il Sushi del Forentum.

L’evento è stato presentato magistralmente da Anna Maria Gallo.

Con la partecipazione straordinaria della truccatrice televisiva Tiziana di Matteo

.Dal 2020, il profumo e le sfumature di viola e lilla, la lavanda, ha conquistato anche la Basilicata: Lavello.

E’ possibile ammirare una splendida fioritura e profumo di lavanda, grazie al lavoro e alla passione di Savino Francesco Buldo collaborato dalla sorella Alessia e la madre Paola, un giovane imprenditore che ha fatto dell’amore per la sua terra il suo unico obiettivo.

Titolare dell’impresa agricola di famiglia ha deciso di dedicarsi alla coltivazione di lavanda nota per le notevoli proprietà benefiche per la salute e la salvaguardia dell’ambiente.

“Credo che il nostro territorio, dice il giovane agricoltore Buldo, sia una fonte di grande ricchezza sulla quale investire senza escludere la presenza degli enti governativi”.

“Per i progetti futuri spero di poter ampliare i campi di lavanda e creare dei veri e propri percorsi, ora siamo in fase di sperimentazione:”