Basentana, disattivato l'autovelox all'altezza di Ferrandina

Come da avviso pubblicato all’albo pretorio del Comune di Ferrandina si informa che le strumentazioni autovelox posizionate sulla SS Basentana, nel tratto del cantiere compreso tra il km 68+800 e Km 77+690, a far data dal 30 giugno 2022 non produrranno alcun effetto sanzionatorio. Il Comune di Ferrandina informa che a seguito di nota della Prefettura, si è proceduto all’oscuramento della segnaletica indicante la presenza di autovelox. Si confida, in ogni caso, al rigoroso rispetto del limite imposto dalla segnaletica di cantiere di 40km/h.