Lavello, il Comune apre il portafogli con le società sportive

“ Il Comune di Lavello, dice l’assessore allo sport Finiguerra, intende sostenere, anche attraverso un incremento delle risorse di bilancio, le società sportive calcistiche che parteciperanno ai campionati ufficiali nazionali e regionali per la stagione 2022/2023”.

“Ho fatto richiesta, prosegue Finiguerra, agli Uffici competenti un incremento del capitolo di bilancio, che troverà attuazione, entro il mese di luglio, con l’approvazione della manovra di assestamento di bilancio e servirà ad assicurare alle Società Locali che ne facciano richiesta il contributo economico equivalente per garantire l’iscrizione al rispettivo campionato.

“Si tratta, ha continuato l’Assessore, di un importante sacrificio economico al quale ricorriamo per lanciare un segnale concreto finalizzato a mantenere i livelli raggiunti negli ultimi anni dal calcio lavellese e consentire la migliore diffusione della pratica sportiva. Le società sportive riceveranno comunicazione in merito per poter ottenere il contributo.”

“Quanto all’utilizzo ed al futuro dell’impianto sportivo “F.Pisicchio”, ribadisce Finiguerra quanto gia affermato e precisa:

Lo stadio è omologato per disputare tutte le gare di campionato delle squadre locali;

L’utilizzo è determinato da una programmazione condivisa tra Società sportive, Gestore privato e Comune;

Il Comune di Lavello si è dotato di un progetto complessivo di ammodernamento dello stadio che prevede interventi per circa 5.000.000 di euro diviso per lotti funzionali;

Il Comune di Lavello ha annunciato di utilizzare la finestra del bando “sport e periferie” per richiedere il finanziamento del I° lotto funzionale pari a 1.800.000 euro.

In questa fase non è stato ancora depositato il progetto poiché gli Uffici stanno integrando gli elaborati originari con altri interventi riservati ad altre discipline sportive al fine di ottenere il massimo della premialità e raggiungere l’obiettivo del finanziamento pubblico;

Quando ci sarà la graduatoria dei finanziamenti assentiti, il Comune programmerà gli interventi da realizzarsi con la consequenziale inibizione dell’utilizzo dell’impianto per i lavori da effettuarsi”.