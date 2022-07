Precari della sanità lucana, Polese (Iv) fa il punto della situazione

“Ottima cosa l’approvazione da parte della Giunta regionale condiviso con i sindacati del documento sulla definizione dei criteri di priorità per l’assunzione a tempo indeterminato del personale del ruolo sanitario e degli operatori socio sanitari così come comunicato dall’assessore alla Salute a alle Politiche della Persona Francesco Fanelli”. E’ quanto dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata Mario Polese di Italia Viva che sottolinea: “Si tratta dell’ennesimo passo, e speriamo decisivo, di un lungo percorso iniziato il 25 giugno del 2021, quando ricevetti nella stanza della vicepresidenza del Consiglio regionale una delegazione di precari che mi sottoposero la questione delle centinaia di precari della sanità lucana assunti durante la fase più acuta dell’emergenza pandemica da Covid 2019 (https://www.mariopolese.it/archivio/867-precari-covid-19-pdl-per-la-stabilizzazione-e-atti-assunti-dal-consigliere-polese.html). Da quell’incontro fu redatta quindi una Pdl a firma mia e del capogruppo di Italia Viva Luca Braia (https://www.mariopolese.it/images/Leggi/PDLSANITACOVID.pdf) presentata alla stampa il 7 luglio 2021 (https://www.mariopolese.it/archivio/877-rassegna-stampa-sanita-precari-covid.html). Pdl che per precisione fu protocollata ancora prima e cioè il 7 giugno 2021 (https://www.mariopolese.it/archivio/857-italia-viva-presentata-pdl-precari-sanita-emergenza-covid.html). Fondamentale, al netto della politica, è stato il sostegno dei sindacati che in questi 13 mesi sono sempre stati attenti alla questione in tutti gli ambiti istituzionali e aziendali”. E ancora aggiunge il vicepresidente del Consiglio regionale Mario Polese: “Evitando di aggiungere tutti i passaggi e gli atti prodotti successivamente per sollecitare la Regione ad approvare la Pdl, il 9 novembre 2021 si arrivò a un momento decisivo per la stabilizzazione dei precari quando in sede di Consiglio regionale trasformammo la Pdl in un emendamento inserito in una altra legge di ambito sanitario approvata dal Consiglio regionale (https://www.mariopolese.it/archivio/924-stabilizzazione-precari-sanita-risultato-fondamentale-grazie-a-emendamento-presentato-oggi-si-possono-stabilizzare-400-operatori-sanitari.html). Testo dell’emendamento che è stato assorbito poi anche nell’ultimo documento approvato dalla Giunta”. “Ovviamente l’obiettivo prioritario, al netto delle primogeniture o delle intestazioni del merito, resta quello di stabilizzare il personale sanitario che nella fase iniziale della pandemia, a rischio della proprio incolumità ha fatto scudo con il proprio lavoro a tutela della salvaguardia della salute dei cittadini lucani. Per questo mi associo all’auspicio dell’assessore Fanelli che invita le aziende del sistema sanitario regionale a pubblicare simultaneamente entro e non oltre 20 giorni dall’adozione del Documento, appositi avvisi pubblici così come del resto era stato chiesto nell’Odg, a mia firma, il 24 maggio scorso. Mi auguro insomma che tutto possa concludersi definitivamente, nella migliore maniera e nei tempi più stretti”, conclude Mario Polese.