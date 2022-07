Tragico incidente stradale sulla provinciale 30 all’altezza di Bancone : Avigliano piange Alberto

Un ragazzo di 28 anni, Alberto Santarsiero, ha perso la vita nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 23.00 a seguito di un incidente avvenuto sulla strada provinciale 30 che collega Potenza ad Avigliano all’altezza di Bancone. Due le auto coinvolte. Per il 28enne, molto conosciuto ed apprezzato ad Avigliano, non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. Gli altri due ragazzi che viaggiavano a bordo della seconda auto, uno classe ’91, l’altro classe ’95, sono stati trasportati in codice giallo al “San Carlo” di Potenza dagli operatori del 118. La comunità aviglianese si stringe alla famiglia e agli amici di del giovane: «Non ci sono parole per una tragedia come questa. Soltanto tanto dolore e tanta amarezza. La nostra comunità - ha dichiarato il sindaco Mecca - si stringe tutta intorno al dolore della famiglia e degli amici. Ciao Alberto, riposa in pace»