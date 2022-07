Acqua lucana, Bardi lancia il messaggio a Emiliano: «Ci stiamo attivando per riscuotere i crediti dalla Puglia»

«L'acqua è la risorsa più importante della Basilicata. La nostra regione vanta crediti per almeno 80 milioni di euro dalla Puglia e ci stiamo attivando per riscuoterli, cosa che non è mai avvenuta prima, come ha ricordato l'assessore On. Cosimo Latronico. Anche per questo motivo, le bollette di Acquedotto lucano non possono aumentare e infatti non aumenteranno. Ribadisco un concetto: in caso di aggravamento della crisi idrica, daremo un canale preferenziale alle imprese agricole lucane. Fermo restando l'assoluta priorità dell'acqua potabile per tutti», così il presidente della Giunta regionale della Basilicata, Vito Bardi, il quale già lo scorso 23 giugno si era espresso con fermezza al fine di tutelare in primis le esigenze irrigue e non solo di imprese e cittadini lucani: «Ferma restando l'assoluta priorità dell'acqua potabile per tutti i cittadini, come previsto dalla normativa, in caso di scarsità del bene acqua - ricordava il governatore - sono pronto a firmare un provvedimento per dare le nostre risorse irrigue in maniera privilegiata alle imprese agricole lucane rispetto a quelle di altre regioni».