Almeno 80 milioni di euro per l'oro blu lucano, ecco quanto la Puglia dovrebbe versare a Via Verrastro

Come già anticipato dal Mattino il 23 giugno: «Tanta acqua dalla Basilicata alla Puglia. Stando alle informazioni reperite in quel di Via Verrastro la Puglia avrebbe debiti per circa 80 milioni con la Regione Basilicata maturati orientativamente dal lontano 2002 e mai riscossi dai precedenti inquilini del Palazzo della Giunta regionale. Ci sarebbero importanti crediti lucani certificati dai vari consorzi pugliesi ma non ancora riconosciuti dalla Regione Puglia. L'assessore regionale all'Ambiente, Cosimo Latronico, è a lavoro per trovare una soluzione e giungere ad un accordo con l'assessore alle Acque della Regione Puglia che possa finalmente soddisfare le esigenze della Regione Basilicata». I 3 grandi schemi idrici lucani (lo Jonico-Sinni, l’Ofanto ed il Basento-Bradano), infatti, sono a carattere interregionale e tra i più importanti del Mezzogiorno: sono destinati a soddisfare le esigenze potabili, irrigue e industriali della stessa Basilicata e anche della Puglia

È di oggi un primo passaggio chiave, dallo studio dei documenti è emerso che: «Grazie anche al lavoro dei tecnici incaricati, Acquedotto lucano dispone di una massa creditizia importante che gli garantisce le risorse per erogare i servizi. Su questo possiamo tranquillizzare i lucani. La massa debitoria, emersa dalla relazione dell'Amministratore unico, è certamente importante, ma non preclude assolutamente la continuità aziendale, che anzi la Regione garantisce con assoluta certezza. Anche perché è emerso che la massa creditizia che Acquedotto Lucano e Regione Basilicata vantano nei confronti della regione Puglia ammonta almeno a 80 milioni di euro, una cifra che non è mai stata recuperata nei decenni precedenti», afferma l'assessore all'Ambiente ed energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico. «L'imprevisto ed imprevedibile incremento dei costi dell'energia si caratterizza come circostanza straordinaria ed eccezionale, e su Acquedotto Lucano pesa in particolar modo il grande utilizzo di energia necessaria al sollevamento della risorsa acqua per portarla nei nostri paesi. Un costo in più rispetto ad altre regioni, dovuto alle specificità del nostro territorio», ha aggiunto l'esponente della Giunta.