Zullino e Piro alzano i toni, l'asse carroccio-forzista chiede di cambiare rotta o spettro elezioni

Non scorre buon sangue in quel di Via Verrastro tra le file della maggioranza a sostegno di Vito Bardi ed oggi, ove fosse necessario, lo hanno ribadito alcuni esponenti della maggioranza. “Quando ci siamo candidati eravamo promotori del cambiamento, se si lavora il presidente Bardi potrà avere il nostro massimo supporto ma un governo che nasce sul presupposto di ricattatori di un partito di maggioranza a noi non va bene. A noi non è piaciuto il ricatto da parte di Fratelli d’Italia al presidente Bardi, lo abbiamo ribadito: sei ci sono i presupposti bene ma non siamo più disposti ad andare avanti. Se non si cambia rotta per me l’esperienza è già conclusa”. È il punto tenuto da Massimo Zullino (Lega), al termine della conferenza stampa indetta dal consigliere regionale della Lega, Giovanni Vizziello, sulla Legge prima casa. A fare da eco alle dichiarazioni del consigliere leghista anche quelle del "rottamatore" Francesco Piro (Forza Italia) che recentemente ha risposto per le rime ai colleghi forzisti Cupparo e Bellettieri per le polemiche relative alla partecipazione della Regione a Pontecagnano. “Anche io sostengo che o cambiamo rotta o possiamo ridare voce al popolo lucano. Nel mio partito c’è stata una mancanza di condivisone. Sull’aereoporto di Pontecagnano avevo chiesto a Bardi di attendere. Mi associo quindi alle parole di Zullino: o cambiamo rotta o torniamo al voto”, ha rimarcato Piro.