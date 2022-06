Platea degli ex Tis, l'ex presidente Pittella: "Bardi aumenta le difficoltà di persone già in affanno"

“Con la delibera n 388 del 22.6.2022 con la quale la giunta regionale ha inteso ridurre di circa il 30% le ore lavorative della platea degli ex Tis, con un conseguente taglio del già esiguo reddito, Bardi di fatto aumenta le difficoltà di persone giá in affanno. Negli anni, anche di concerto con i sindacati, abbiamo cercato ogni soluzione per garantire dignità a questi lavoratori che, oggi, con la consueta sufficienza vengono dimenticati. Per questa ragione, sostengo la manifestazione indetta per il 1 luglio dai sindacati, augurandomi che la giunta riveda una posizione iniqua”. Lo dichiara il consigliere regionale del Pd, Marcello Pittella.