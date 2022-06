Formazione, Galella mette il turbo: «Dalla Regione Basilicata 2,5 milioni per circa cento corsi»

Sono circa cento i corsi, finanziati con due milioni e mezzo di euro dalla Regione Basilicata, per «Sostenere e favorire l'accesso di giovani e adulti disoccupati alla formazione finalizzata all'ottenimento di una qualifica professionale regionale», che potrebbe portare a 500 nuove assunzioni. È questo l'obiettivo dell'avviso per la «Concessione di voucher individuali per l'accesso all'offerta formativa del Catalogo unico regionale (Cur)», che è stato presentato ieri, a Potenza, dall'assessore regionale alle attività produttive, Alessandro Galella. Il bando, ha spiegato l'assessore durante un incontro con i giornalisti, interessa due diversi settori, il primo per «Le aree comuni, che comprende trasversalmente diverse figure lavorative in diversi ambiti di impiego», e l'altro destinato esclusivamente al settore turistico. Un milione e mezzo di euro, ha sottolineato Galella, saranno destinati per chi ha un'età compresa tra i 18 e i 35 anni non ancora compiuti, mentre il restante milioni per gli over 35. Con il voucher la Regione coprirà il costo per la partecipazione ai singoli corsi che i candidati potranno scegliere tra le diverse offerte formative presenti nel Cur, per un bando che - ha sottolineato l'assessore - «parte già da oggi, con le iscrizioni che dureranno fino al 26 agosto».