Sanità lucana: l'Asm annuncia l'attivazione del Consultorio itinerante

L’Asm nell’ambito delle azioni per una sanità sempre più vicina ai propri pazienti annuncia l’attivazione del “consultorio itinerante” per le donne. Grazie alla disponibilità del team medico ginecologico ambulatoriale (dottor Vito Donnola, ginecologo) il mercoledì mattina sarà attivo a Policoro, il giovedì a settimane alterne a Bernalda ed Irsina. Saranno erogate su prenotazione: visite ginecologiche, contraccezione, menopausa, problemi legati all’adolescenza, sessuologia, prevenzione malattie sessualmente trasmesse, consulti prematrimoniali. Le visite saranno erogate al mattino dalle ore 9.00 alle 13.00. Le prenotazioni per Matera e Policoro al numero telefonico:0835 253690, per Bernalda ed Irsina sarà possibile prenotare direttamente presso il presidio Asm. L’avvio delle attività è previsto dal primo mercoledì del mese di luglio.