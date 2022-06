L'ex premier Conte nomina Lomuti referente del Movimento 5 Stelle per la Basilicata

È il senatore pentastellato Arnaldo Lomuti, vicepresidente della Commissione permanente Giustizia, il nuovo referente del Movimento 5 Stelle per la Basilicata. “Ringrazio il Presidente Giuseppe Conte per la nomina di referente regionale del Movimento 5 Stelle per la Basilicata. Il momento di difficoltà che stiamo vivendo rafforza in me il senso di responsabilità che questo incarico comporta. Non mi risparmierò - dice Lomuti -nell’onorare la fiducia riposta nella mia persona. È tempo di costruire, di includere, di tornare ad essere protagonisti sul territorio della Basilicata. Questa è una grande sfida, difficile, ma possibile. Tutti insieme nella stessa direzione”.