Dopo il caso Crob, la passerella di Bardi e Fanelli al San Carlo di Potenza

Dopo i numerosi e politicamente turbolenti problemi al Crob, con la mancanza di anestesisti e le sale operatorie chiuse (e innegabile dramma nel dramma per pazienti oncologici e rispettive famiglie), la fumosa situazione attorno al futuro dell'ospedale di Tinchi, attenzionata dal Dem Cifarelli e da numerosi consiglieri comunali di Pisticci. Il "clima inquietante" segnalato all'Asm dal Dg Pulvirenti, il disastro delle scorse settimane denunciato da centinaia di utenti per il Cup, sul quale in maniera poco lusinghiera si sono espresse le sigle Cgil, Cisl e Uil. I numerosi problemi per le liste di attesa all'Ospedale di Matera e il grattacapo del parto (che potrebbe essere) indolore, "gridato" mesi addietro per la mancanza della partoanalgesia, per la sanità lucana non è un gran bel momento. Intanto Bardi e Fanelli si godono l'inaugurazione - in data odierna - del Centro di Diagnostica Avanzata dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza

"La Basilicata – ha recentemente evidenziato l'eurodeputata Gemma del M5S – è una delle regioni italiane dove non vengono rispettati i tempi previsti dal Piano nazionale delle liste di attesa del 2019 (Pngla) e purtroppo, nonostante gli annunci dell’assessorato regionale alla Sanità, le difficoltà continuano, specialmente per i cittadini più deboli che hanno problemi economici. Stando alle norme vigenti il Sistema sanitario nazionale dovrebbe garantire una prestazione urgente in 72 ore, entro 10 giorni se c’è il codice «breve», entro 30 giorni per una visita e 60 per un esame differibile". "In Basilicata questo non avviene – ha spiegato Gemma – e facendo riferimento alle informazioni che abbiamo la situazione non tende a migliorare”. “La cosa grave è che il problema è diventato strutturale e i lucani accettano in silenzio i ritardi e le inefficienze. Oppure, in alternativa, cercano soluzioni tramite l’amico in ospedale, rivolgendosi alle strutture private o, quando hanno le possibilità economiche, andando fuori regione. I servizi sanitari lucani sono in una fase di grande difficoltà, la Regione non è in grado di trovare le soluzioni e i cittadini subiscono da molti mesi le conseguenze". "A Matera una visita è programmata alle ore 10 e per fare l’impegnativa si impiegano circa 3 ore di attesa. Una situazione imbarazzante e vergognosa sulla quale tutto il management del Madonna delle Grazie dovrebbe avviare una seria riflessione", ha tuonato il pentastellato Perrino il mese scorso. C'è poi il caso dei lavoratori ex esposti all'amianto, sul quale lo stesso Perrino ha provato ad accendere i riflettori con gli screening che vanno ancora a rilento e con pochissime visite a settimana: il programma di sorveglianza non procede come dovrebbe