Pnrr, Lauria è pronta ad ospitare un centro Socio-Sanitario Distrettuale Polispecialistico

«Ringrazio il direttore generale dell’ASP dr. Giampaolo Stopazzolo, il direttore sanitario dr Luigi D’Angola per aver proposto con delibera n. 400 del 9 giugno 2022 la candidatura alla missione 5 del PNRR di un Centro Socio-Sanitario Distrettuale Polispecialistico presso il Distretto di Lauria per un importo di 2.200.000 euro, finalizzato in particolare all’accoglienza di migranti e profughi e alla lotta alla fragilità sociale e al disagio. Per il mio tramite, la Città di Lauria, che aveva offerto la sua candidatura ad ospitare tale centro esprime vivi apprezzamento e soddisfazione per la scelta compiuta e ringrazia sia i responsabili dell’ASP che il Dipartimento Regionale per la sicurezza sociale-sanitaria», così il sindaco di Lauria e senatore Dem, Gianni Pittella.