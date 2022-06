Ss7, per La Regina (PD) è stato sprecato il lavoro del Conte II, Bardi e Giovannini si impegnino

«Il PD Basilicata ha preso parte con Cgil Cisl e UIL, amministratori e sindaci al presidio sulla SS7 per chiedere interventi e programmazione per la sicurezza di lavoratori e lavoratrici, cittadine e cittadini e per la coesione della Basilicata con territori sempre più isolati ed esposti ad eventi tragici che mietono vittime quotidiane», lo afferma il segretario dei Dem, Raffaele La Regina. «Si apprende oggi che la Basilicata è isolata dal resto del Mezzogiorno e dell’Italia: FS ha interrotto totalmente o parzialmente la linea Battipaglia-Potenza-Taranto. Presidente Bardi assuma subito una iniziativa seria con il Ministro Giovannini. Basta campagna elettorale e slogan. È stato buttato alle ortiche un grande lavoro fatto nel Governo Conte II, si ponga rimedio», tuona La Regina.