All'Asm succedono cose molto strane, il Dg Pulvirenti denuncia un clima d’odio e di violenza

«La connessione tranciata a un apparecchio sanitario, la linea internet che viene meno con una frequenza anomala, la corrente staccata nel mio ufficio, l’hard disk delle telecamere che si guasta e quindi non si possono estrarre le immagini, la porta forzata della stanza del direttore sanitario e tanti altri piccoli episodi ma molto gravi, indicativi di un clima di tensione molto forte ma anche che stiamo facendo le cose giuste, unicamente nell’interesse dei materani e per difendere la legalità. Abbiamo provveduto a fare denuncia alle forze dell’ordine. Tutti oramai sono a conoscenza del clima all’interno dell’azienda e delle minacce urlate nei corridoi. È arrivato il momento di dire basta a questo clima d’odio e di violenza, anche di genere. Indietro non si torna». Afferma - con non poca preoccupazione - il direttore generale dell’ASM Matera, Sabrina Pulvirenti. Non si è fatta attendere la vicinanza del presidente Vito Bardi: «La mia solidarietà alla Dr.ssa Sabrina Pulvirenti. Sarò presto a Matera in ASM per rafforzare l’impegno per la legalità e contro ogni tipo di minaccia e di violenza. Confido nelle forze dell’ordine e nella magistratura». Anche il coordinatore materano della Cisl, Pino Bollettino, ha espresso solidarietà al direttore generale: «È chiaro che l’azione di risanamento e di riorganizzazione della sanità materana messa in campo dalla dottoressa Pulvirenti, prima come commissario straordinario e oggi come direttore generale, ha messo in discussione interessi corporativi e poco trasparenti che nel corso degli anni si erano annidati nel sistema sanitario. La migliore risposta agli attacchi non può che essere un impegno ancora più determinato sul piano della trasparenza e della legalità per fare della sanità materana una casa di vetro al servizio dei bisogni dei cittadini e non di interessi particolari. Confidiamo - ha rimarcato Bollettino - nell’opera delle forze dell’ordine e della magistratura affinché siano individuati al più presto gli autori di tali episodi».