Piro rottama Cicala: «Ho chiesto a Mattarella e Draghi di intervenire sulla sua inefficienza e inutilità»

Dopo lo scambio di affettuose dichiarazioni tra Piro e Cicala, prosegue la bagarre sull'asse Lagonegro - Viggiano. Il forzista e vicepresidente del Consiglio regionale lucano nella giornata di ieri aveva definito il presidente dello stesso, Carmine Cicala: «Uno strano bambino triste» e in merito alla consegna dei premi aveva ribadito che Cicala: «Non sarà invitato nemmeno alla consegna dei nuovi attestati programmati per domani (ovvero oggi). La sua figura insofferente non è gradita». Nella giornata di ieri, inoltre, è stata fissata dopo 40 giorni la prossima convocazione dell'Ufficio di presidenza: poco male, è stata l'occasione per accentuare la faida interna con il "rottamatore" che è tornato a chiedere le dimissioni di Cicala: «Si faccia da parte, è con le spalle al muro»

Questa mattina Cicala si è rivolto al presidente Vito Bardi: «Ho appena chiesto al Presidente della Giunta regionale Vito Bardi di intervenire ufficialmente sulle volgari e imbarazzanti esternazioni del consigliere di maggioranza Francesco Piro. Le parole usate negli ultimi giorni nei confronti di chi ricopre un ruolo istituzionale, quale quello di Presidente del Consiglio regionale, oltre ad avere il sapore della sfida e a non rispettare i minimi canoni di educazione interpersonale, sviliscono alla base il valore stesso delle Istituzioni» dice il leghista Cicala, sottolineando che: «Questi comportamenti di fatto si riverberano negativamente sulle attività non solo dell’Ufficio di Presidenza, ma della stessa Assise regionale. I cittadini lucani meritano da parte dei rappresentanti istituzionali ben altri comportamenti ed hanno bisogno di energie spese per fini più nobili ed utili. Sono certo - ha concluso - che il Presidente Bardi, a cui tutti riconosciamo un altissimo senso delle Istituzioni, e che rappresenta il garante della tenuta di questa maggioranza, non farà mancare una presa di posizione netta e chiara su quanto sta accadendo». Puntuale come un orologio svizzero la replica del vicepresidente del Consiglio, Francesco Piro che ha rottamato l'ennesima nota: «E’ imbarazzante per la comunità lucana avere un Presidente del Consiglio regionale della Basilicata che per difendersi dalle accuse, che i fatti fino ad oggi dimostrano essere vere, chiede aiuto ad un altro Presidente, quello della Giunta». «L’inefficienza e inutilità di questo Presidente del Consiglio - rimarca Piro - è ancor più avvalorata e confermata da questi comportamenti. Non avendo come smentire le accuse che gli vengono rivolte reagisce con l’unico modo che una persona inutile come lui conosce, rivolgersi a ‘papà’. Dimentica però che la persona a cui chiede di intervenire è il Presidente di tutti i Consiglieri regionali e non soltanto il suo». E l'ammonizione: «Dopo aver chiesto la difesa di Marti, suo commissario di partito, ora la chiede al Presidente Bardi che ovviamente lo ignora. A maggior ragione oggi sono ancora più convinto di quello che penso, con dati di fatto, di questo strano personaggio, ambiguo, privo di dignità e indifferente a tutti. Ho chiesto con lettera scritta al Presidente Draghi e al Presidente Mattarella di intervenire sulla inefficienza e inutilità di Cicala che va isolato e cacciato per il bene e l’onore della Regione Basilicata».