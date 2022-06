Il voto a Bella, il candidato sindaco Lioi (l'Alternativa): «A disposizone del paese per una svolta»

BELLA – A pochi giorni dal voto la nostra redazione ha incontrato il candidato sindaco Pio Lioi della lista “L’Alternativa”.

Come mai ha deciso di candidarsi per queste elezioni amministrative?

“Ho deciso di candidarmi per continuare un percorso che ho intrapreso da più di 30 anni. In questo momento la crisi politica nel paese è tangibile e quindi ho deciso di mettermi a disposizione del paese con la mia esperienza e il mio coraggio per dare una svolta”.

Qual è la sua ricetta per rilanciare Bella?

“E’ una domanda importante. Sarei un sindaco non molto ottimista – sono sincero -. La ricetta è cercare di far riscoprire le risorse del posto che abbiamo, come il Bosco e le Terme di San Cataldo anche perché non abbiamo molto da offrire. Dal punto di vista occupazione ed imprenditoriale la ricetta è reinventarsi perché diciamoci la verità, l’azienda più importante in questo paese è il Comune”.

I punti essenziali del suo programma?

“Dal punto di vista commerciale è sotto gli occhi di tutti che a Bella, a parte i negozi di generi alimentari, non abbiamo altro. Bisogna rilanciare il commercio e per questo immagino un negozio polifunzionale o polinegozio per cercare di sopperire a tutti i bisogni del paese. Dal punto di vista dei servizi punterei sulla formazione e informazione con il coinvolgimento dei giovani che devono studiare e formarsi altrimenti la vedo dura. La viabilità è sotto gli occhi di tutti e non abbiamo delle attrattive per i paesi limitrofi”.

Lei viene dal mondo dell’impresa. Come secondo lei si possono creare opportunità lavorative per i giovani su questo territorio?

“Siamo stati il materasso del Comune e delle varie Amministrazioni nel campo del Sociale per tanti anni, perché negli anni addietro il Comune gestiva direttamente con i fondi pubblici i servizi come la mensa, il trasporto scolastico e non si trovava con i conti. Nelle poste di bilancio c’erano le briciole e con le briciole non si fanno i servizi e non si crea occupazione. Noi dobbiamo essere un Comune virtuoso investendo in infrastrutture e servizi per far restare le persone qui, perché oggi dopo il Covid c’è una maggiore attitudine legata al benessere ed alla salute. Meno strutture e più servizi”.

Capitolo giovani. Lei viene anche dal mondo dello sport e nel suo programma ha evidenziato le carenze per i giovani di Bella in termini di opportunità. Cosa si può fare secondo lei?

“La posizione geografica ci penalizza anche perché non abbiamo sfruttato l’area di Bella-Muro dal post terremoto ad oggi e sappiamo quanto sia importante per le comunità essere vicine alle infrastrutture come la ferrovia o l’autostrada. Le occasioni di sviluppo sono state condizionate fortemente dal post terremoto anche perché si pensava che il terremoto fosse la manna dal cielo. Io credo nel “mettersi la maglietta addosso” come ho fatto nel calcio da quarant’anni e le attività associative devono durare nel tempo perché sono molto importanti la socialità dei giovani”.

Sulla macchina amministrativa lei è favorevole ai nuovi concorsi nel rispetto della finanza pubblica considerando che in 5 anni sono andate in pensione quasi 20 persone. Due concorsi sono in fase di espletamento. Ritiene che si possa fare di più?

“Si può fare di più sia per i concorsi che per le convenzioni. Oggi dobbiamo comunque garantire i servizi essenziali per i cittadini e bisogna sempre fare i conti con le risorse pubbliche. Ottimizzare i fondi pubblici è necessario per innovare ma è importante anche investire sul personale e su ricerca e sviluppo”.

Bella comunità accogliente. Come intende rafforzare questa attitudine del paese?

“Bella è da sempre una comunità accogliente e non ha nulla da invidiare a nessuno. E’ chiaro che oltre ad accogliere le persone che arrivano da fuori bisogna anche aiutare le persone in difficoltà che vivono già qui. Immagino delle linee di emergenza con i servizi sociali del Comune che devono occuparsi di tutti i cittadini in difficoltà. E secondo me il senso della solidarietà bisogna rafforzarlo con la Chiesa e la Caritas”.

L’agricoltura e la zootecnia rappresentano il vero motore dell’economia bellese unitamente al polo delle celle frigorifere di S. Cataldo. Cosa secondo lei si può ancora fare?

“Tutti quelli che hanno investito nella zootecnia e nell’agricoltura sono in chiara difficoltà e bisogna dirlo. Con l’aumento delle materie prime e dei costi energetici la situazione è difficile. Ci deve essere un occhio di riguardo per loro perché sono soli ed abbandonati e non credo che il Comune sappia veramente delle difficoltà di questi imprenditori. Mi sono fatto un giro per le aziende e purtroppo non è facile per loro con tutti i parametri che devono rispettare per i loro prodotti. Ad oggi, ad esempio, un impianto di biogas non è stato realizzato e bisognerà sostenere questi imprenditori con il tutto il supporto necessario”.

Capitolo incompiute. Il Bosco di Bella è da sempre al centro delle campagne elettorali ma non è mai stato rilanciato da nessuna Amministrazione. Cosa intende fare per l’affaire bosco?

“Il Bosco è già bello di suo, ma bisogna mettere dei contenitori importanti all’interno e bisogna trovare i gestori che credono nel bosco. Ma soprattutto bisogna vivere nel bosco e non è pensabile di gestirlo in maniera improvvista. Il Comune deve investire nei servizi quali la rete internet, il gruppo elettrogeno, la capacità idrica, biomassa ecc. Questa è l’unica attrattiva se attiviamo almeno 25 posti letto e se ci colleghiamo con le cascate di San Fele”.

Quali sono secondo lei le opportunità e le criticità dell’associazionismo bellese?

“L’associazionismo è fatto di contrade e dalle magliette. Se si fa parte di dieci associazioni contemporaneamente non c’è competizione e non va bene perché non si cresce.”

Infine cosa intende fare nei primi 100 giorni di Governo se diventasse Sindaco di Bella?

“Nei primi 100 giorni voglio dedicarmi innanzitutto al bosco dotandolo di 30 tavoli con la griglia, i gazebo, una riserva idrica di 100 quintali, una ripulita generale per migliorarne la fruizione visto che siamo in estate. Dobbiamo investire 40 mila euro per organizzare un’estate bellese dopo due anni di Covid al fine di permettere anche un ritorno per i commercianti”.

Cosa si augura per il futuro di Bella comunque vadano le elezioni?

“Per il futuro di Bella mi auguro che venga premiato il mio coraggio, ma a prescindere dalle elezioni spero che ci siano altre persone che possano migliorare questo paese impegnandosi anche in politica”.