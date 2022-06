Strutture della Salute, Speranza va veloce ma c'è scetticismo: «Sarà un disastro come il Titanic»

«Con 30 giorni di anticipo rispetto alla milestone europea del Pnrr ho firmato i contratti istituzionali di sviluppo con tutte le Regioni e le Province Autonome italiane. Sono 6000 progetti per costruire il Servizio Sanitario Nazionale del futuro. Nasceranno 1350 case di comunità, aperte fino a 24 ore al giorno e 400 ospedali di comunità. Così la sanità sarà più vicina ai bisogni delle persone». Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato la sottoscrizione del Contratto istituzionale di sviluppo - CIS tra il Ministero della Salute e ciascuna Regione e Provincia Autonoma, il cui termine era previsto entro il 30 giugno 2022. La propaganda corre veloce, mentre negli ospedali regna il caos e nei Pronto soccorso l'emergenza regna sovrana.

Molto scettico e non può essere altrimenti chi la sanità italiana la conosce dal punto di vista burocratico e tecnico, specialmente per le carenze e le difficoltà da nord a sud. Oggi ci troviamo dinanzi ad un lento declino della sanità pubblica, che ha visto nel corso degli ultimi 10 anni tagliati 200 ospedali, 45 mila letti, 10 mila medici e 11 mila infermieri. In Terapia intensiva un leggero aumento ma i posti letto sono poco più di 5.200. È ciò che ha costruito la politica negli ultimi decenni, che si è accanita sulla sanita per far quadrare i conti pubblici. Con l’arrivo dell’epidemia molti nodi sono arrivati al pettine e c’è stato un risveglio di 60 milioni di italiani che si sono accorti di come fosse malandata la sanità pubblica italiana. Il chirurgo salernitano Vincenzo Petrosino non ha dubbi: «Dopo 41 anni di laurea, sono convinto che sarà un disastro degno dell'affondamento del Titanic. Al momento non esiste né la possibilità e credo neppure la "forza lavoro" per tale riforma. I giovani non si avvicinano alla medicina generale che è molto complessa, molti sono i medici che andranno in pensione e in tanti pure anticipata (cioè a 68 anni o meno e non a 70). Ho assistito ad altri cambi della sanità, dalle Usl alle Asl alle varie riforme dei tanti ministri che si sono succeduti. La realtà? Registri tumori al palo, servizi sul territorio scadenti, assistenza domiciliare fumosa e scarsa umanizzazione, pochi mezzi, ecc. Ora, con la corsa ai fondi ecco nuove novità, con case e ospedali di comunità e medici... che resta? Che faranno un poco qui e un poco là... sembra che gli over 60 non faranno turni! Chissà se i vari consulenti del ministero - rimarca Petrosino - e personaggi politici hanno mai preso in considerazione, ad esempio, un passaggio graduale dai vecchi medici ai nuovi, un apprendistato che sarebbe stato un passaggio di testimone e di maturata esperienza. La sanità potrebbe e anzi "deve" cambiare per migliorare , ma questo deve essere fatto da chi la conosce, la vive e permettetemi che sia a misura di uomo, di popolo e non un labirinto di norme, codici, paletti, attese».