«Una svista?»: il pasticcio di Bardi e Fanelli sull'Ospedale di Tinchi

Con una lettera aperta inviata al Presidente della Giunta regionale, Vito Bardi e all’Assessore alla Salute e Politiche della Persona, Francesco Fanelli, i consiglieri comunali di Pisticci Vito Anio Di Trani (Di Trani Sindaco), Pasquale Domenico Grieco (Forum Democratico), Carmine Calandriello (Pisticci in Comune) Giuseppe Miolla (Lista dei Cittadini) hanno provato ad accendere - per l'ennesima volta - i riflettori sull'Ospedale di Tinchi. I consiglieri comunali chiedono un incontro per discutere del piano operativo regionale relativo alla sanità lucana e sul futuro dell’Ospedale Distrettuale di Tinchi

«La preoccupazione - spiegano i consiglieri in una nota - nasce dalla lettura del comunicato dell’agenzia stampa della Giunta Regionale della Basilicata attraverso il quale il Presidente Bardi e l’assessore Fanelli hanno fatto sapere che gli Ospedali di Comunità si realizzeranno nei comuni di Muro lucano, Maratea e Venosa (provincia di Potenza), Pisticci e Stigliano (provincia di Matera) e che si aggiungeranno alle strutture già esistenti: Presidio ospedaliero distrettuale di Chiaromonte, di Lauria e di Venosa, Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus di Acerenza, Universo Salute Basilicata di Potenza, Azienda ospedaliera San Carlo Stabilimento 1 di Potenza, Aor San Carlo Stabilimento 2 di Pescopagano, Aor San Carlo Stabilimento 3 di Melfi, Aor San Carlo Stabilimento 4 di Villa D’Agri, Aor San Carlo Stabilimento 5 di Lagonegro, Irccs Crob di Rionero in Vulture e Presidio ospedaliero di Matera, di Policoro, Pod di Stigliano, Pod di Tricarico. Nel dispaccio regionale non risulta che l’Ospedale di Comunità da realizzarsi a Pisticci si aggiunga all’Ospedale Distrettuale di Tinchi (Pod di Tinchi) di cui non si fa nessuna menzione. Fiduciosi che si tratti solo di una svista, - concludono - siamo convinti che l’Ospedale Distrettuale di Tinchi debba essere rafforzato e diventare punto di riferimento per garantire alla comunità pisticcese e non, un’offerta sanitaria territoriale e di prossimità di eccellenza».