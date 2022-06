L'Ufficio di presidenza è impantanato, Piro prova a svegliare Cicala dal torpore

"Nonostante sia trascorso un mese dal rinnovo, Cicala non ha riunito ancora l’Ufficio di Presidenza. I collaboratori dei Gruppi restano senza indennizzo. L’atteggiamento di Cicala è incomprensibile. Oltre gli stipendi dei collaboratori dei Gruppi, tanti e delicati restano gli argomenti da trattare, ma a distanza di un mese esatto nulla è stato fatto, nemmeno la convocazione del nuovo Ufficio di Presidenza". Questa la dichiarazione del Vice Presidente Francesco Piro (Forza Italia). "Massima solidarietà a tutti i collaboratori - conclude Piro - e se non verrà velocemente risolta la questione anticiperò personalmente le risorse per onorare gli stipendi del Gruppo che mi onoro di rappresentare".