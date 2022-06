L'Ad Corradi presenta Trenitalia Summer Experience 2022: così Maratea è più vicina

I treni Intercity di Trenitalia permettono di raggiungere capoluoghi di provincia, città di medie dimensioni e località turistiche senza stress. Gli Intercity Giorno sono più comodi grazie alle poltrone più spaziose con tavolini apribili e dispongono di luce di cortesia e prese di corrente al posto, ampi spazi per bagagli di grandi dimensioni. Su tutti gli Intercity Giorno è presente un’area ristoro con distributori automatici di acqua, snack e bevande, e di altri prodotti come cavi usb, auricolari e prodotti per l’igiene personale. Si rafforza l’impegno delle società del Polo passeggeri a favore degli amanti delle due ruote, con una nuova sezione dedicata alle ciclovie italiane sul sito trenitalia.com. Su tutti i treni Intercity Giorno sono disponibili 6 posti bici, con punti di ricarica per le e-bike, e offerte dedicate ai ciclisti. Sui treni regionali i posti bici a disposizione sono oltre 20mila al giorno. Non solo servizi, ma anche sconti e promozioni, come la nuova offerta Promo Estate Frecce che permette di viaggiare su Frecciarossa e Frecciargento con sconti fino al 60% sul prezzo base. Chi il sabato prenota un viaggio di andata e ritorno nella stessa giornata ha diritto a un prezzo speciale con sconti del 70%. Sconto del 50%, invece, per i viaggi di andata e ritorno dal lunedì al venerdì nella stessa settimana. Ulteriori riduzioni fino al 50% sono previste con le offerte Me&You, Young (per i giovani fino a 30 anni) e Senior (per gli over 60). Per i viaggi di gruppo in famiglia o con gli amici con l’offerta Insieme sono disponibili sconti dal 35% al 50%. Acquistando l’opzione TiRimborso, i biglietti acquistati in tariffa Economy e Superconomy sono rimborsabili al 90% fino a due giorni prima della partenza. Per i turisti stranieri è disponibile Trenitalia Pass, un’offerta a partire da € 129, in formato digitale e valida su Frecce e Intercity, che prevede sconti per giovani e senior e consente ai bambini di viaggiare gratis. Il pass, disponibile in 3 tipologie (Easy, Comfort ed Executive), permette di scegliere se fare 3 o 4 viaggi in 7 giorni, 7 viaggi in 15 giorni o 10 viaggi in 30 giorni. Riduzioni fino al 50% anche per viaggiare con la famiglia a bordo degli Intercity Notte con l’offerta Famiglia ICN. Con l’offerta Bimbi Gratis, i bambini e ragazzi fino a 15 anni non compiuti viaggiano gratis a bordo di Frecce e Intercity. Sui treni regionali, dal 29 maggio al 26 settembre 2022, è possibile usufruire dell’offerta Junior con cui i bambini fino a 15 anni non compiuti viaggiano gratis tutti i giorni della settimana se accompagnati da un adulto over 25. Sempre nello stesso periodo è disponibile l’offerta Estate Insieme a 39 € per viaggiare ovunque e illimitatamente a bordo dei treni regionali dalle 12 di venerdì alle 12 del lunedì successivo per 4 weekend consecutivi. Per chi, invece, desidera scoprire le meraviglie della Penisola a bordo dei treni regionali, è disponibile l’offerta Italia in Tour: viaggi illimitati per 3 giorni a 29 € (15 € per i bambini e ragazzi da 4 ai 12 anni) o per 5 giorni a 49 € (25 € per i bambini e ragazzi da 4 ai 12 anni).