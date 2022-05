Prosegue la collaborazione tra Lnd Basilicata ed Eni per iniziative sportive e culturali

Prosegue il rapporto di collaborazione tra il Comitato Regionale della Lnd Basilicata ed Eni. Il progetto “Il nostro calcio con Eni” è stato, infatti, rinnovato fino alla fine del 2022 e comprende la sponsorizzazione di una serie di iniziative sia di carattere sportivo che culturale. “La prosecuzione del rapporto di collaborazione tra noi ed Eni – afferma Emilio Fittipaldi, Presidente del CR Lnd Basilicata – è un’ottima notizia che ci permette di guardare con maggiore fiducia al presente e al futuro prossimo del movimento del calcio dilettantistico di Basilicata. Soprattutto a quello giovanile e femminile ai quali questo progetto guarda con particolare attenzione e interesse”. “Abbiamo rinnovato la partnership con il Comitato Regionale, dando continuità al Progetto Il nostro calcio con Eni anche per l’anno in corso, confermando il nostro impegno a supportare attività rivolte alla famiglia, alla disabilità e alla formazione. Siamo convinti che il calcio possieda una serie di valori fondamentali come la cultura dell’incontro, la lealtà, il fair play, tutti aspetti fondamentali per la crescita dell’individuo e della comunità – ha dichiarato Eugenio Lopomo, Responsabile del Distretto Meridionale di Eni. Continuiamo a supportare le attività del CR LND Basilicata, per promuovere comuni sinergie nell’ambito dell’aggregazione sociale con un percorso congiunto finalizzato a favorire la diffusione di questi principi”.