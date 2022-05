Strutture della Salute, Polese chiede ma nessuno risponde: "Era il 14 aprile scorso quando ..."

“Servono risposte per evitare che si alimenti ancor di più un senso di distacco da parte delle comunità. Per questo oggi ho chiesto la parola durante la seduta di Consiglio regionale chiedendo alla Giunta di fare chiarezza sulle case di Comunità”. Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Mario Polese di Italia Viva che sottolinea: “Era il 14 aprile scorso quando ho presentato una interrogazione consiliare sul progetto di 36 milioni di euro del Pnrr per la realizzazione di 5 ospedali e 17 Case di Comunità. Si chiedeva e si chiede ancora oggi quali fossero i criteri adottati e quale metodo fosse stato seguito per la scelte delle sedi territoriali dove realizzare questi presidi sanitari nell’ambito degli obiettivi nazionali previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza al fine di rendere la sanità pubblica sempre più di prossimità”. “Non era mera curiosità la nostra - aggiunge Polese - ma la volontà di ottenere notizie utili a tutti i territori al fine di evitare inutili tensioni tra Comuni limitrofi. Purtroppo a oggi, così come avevamo immaginato al momento dell’interrogazione, la vicenda delle Case di Comunità sta creando non poche tensione tra i diversi territori lucani e in particolare tra i comuni scelti per ospitare le strutture e quelli scartati. A questo punto si rende ancora più necessario da parte della Giunta chiarire tutti gli aspetti anche rendendo pubblichi tutti gli atti ufficiali e tutta la documentazione di cui avevamo fatto richiesta un mese e mezzo fa tramite richiesta ufficiale”. “Oltre alla richiesta orale in Consiglio regionale ho protocollato stamani una richiesta, essendo trascorsi oltre 30 giorni dall’interrogazione, per ottenere risposta esaustiva nella prossima seduta di Commissione secondo il regolamento regionale. Ovviamente tutto questo non sarebbe stato necessario se la Giunta e il Dipartimento in questione avessero risposto celermente come sarebbe stato doveroso per una questione che rischia seriamente di creare una dannosa conflittualità tra territori con inevitabili danni per l’intero tessuto sociale della Basilicata. Mi auguro che l’impegno assunto dal presidente della Quarta Commissione, Massimo Zullino a calendarizzare il tema nella prossima riunione già martedì prossimo sia mantenuto”, conclude il vicepresidente del Consiglio regionale Polese di IV.