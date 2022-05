La Verità svela il cortocircuito di Lamorgese sui controlli nei cannabis shop: «Il ministro litiga con Dogane e carabinieri». I retroscena ricostruiti in un'inchiesta del giornalista Fabio Amendolara

«Le canne della discordia fanno litigare il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, con Dogane e carabinieri. Dal Viminale è infatti partita una nota che sconfessa i controlli congiunti Monopoli-Arma nei negozi che vendono canapa legale. Così, adesso, le verifiche dovrebbero passare alla Guardia di finanza». Un'inchiesta di Fabio Amendolara pubblicata dal quotidiano La Verità, diretto da Maurizio Belpietro, svela i retroscena del cortocircuito all'interno del Viminale. Lamorgese, ricostruisce Amendolara, con una circolare ha espresso «forti perplessità» sui controlli effettuati negli ultimi tempi dagli ispettori delle Dogane e dall'Arma. Secondo il quotidiano di Belpietro «è facile prevedere che la questione a livello locale ora possa suscitare più di qualche contesa sui controlli». E, così, la Guardia di finanza si è vista costretta a inviare un ordine ai comandi territoriali: «Codesti centri di responsabilità avranno cura di incaricare i dipendenti comandi provinciali, affinché nell'ambito dei Comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica, se del caso, portino all'attenzione delle autorità prefettizie le suesposte criticità, anche considerando le possibili sovrapposizioni con gli ordinari servizi di polizia che l'operato delle Agenzie delle Dogane e dei monopoli potrebbe generare». In quel caso, stando al comando impartito dal generale Arbore, bisognerà «segnalare al Comando generale, Terzo Reparto». La questione creerà non pochi grattacapi ai prefetti.