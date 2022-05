Domani al “Solimene” di Lavello la visita del sottosegretario Sasso accompagnato da Merra

Il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione, Rossano Sasso sarà martedì 31 maggio 2022 a Lavello, insieme all’assessore regionale ad Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra, per la presentazione ufficiale del progetto per la realizzazione del nuovo Istituto tecnico tecnologico Agraria, Agroalimentare ed Agroindustria. L’evento si terrà all’istituto “Solimene” di Lavello, con inizio alle ore 11.30 alla presenza di amministratori locali, provinciali, dei dirigenti dell’Ufficio Edilizia della Provincia di Potenza e dell’Ufficio scolastico regionale. “Come avevo annunciato il 6 maggio scorso, quando ufficializzammo i finanziamenti pari a circa 25 milioni di euro rivenienti dal programma “Costituzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – ha detto l’assessore Merra – il sottosegretario Sasso sarà qui in Basilicata, a Lavello, per illustrare un importante, grande e ambizioso progetto, che sarà realizzato con parte di quei fondi, pari a circa sei milioni di euro e che interessa il plesso dell’istituto Agrario di Lavello, che sarà demolito e ricostruito ex novo. Nell’occasione, insieme all’illustre rappresentante del governo nazionale, parleremo anche degli altri progetti che interessano la nostra regione. Il grande lavoro per le opere pubbliche non passa soltanto dalle infrastrutture, ma anche dalla messa in sicurezza degli edifici pubblici come le scuole. Come ripete spesso il sottosegretario Sasso – ha proseguito l’assessore Merra – l’attenzione del governo nei confronti della Basilicata e produrrà nuovi e importanti frutti”.