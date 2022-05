Speranza in Sicilia: contestazioni a Messina. A Palermo la Digos indaga sulla scritta doppia 'V'

Scritte contro Roberto Speranza sono apparse questa mattina all'ingresso di "Villa Filippina" a Palermo, dove il ministro della Salute ha partecipato in mattinata ad una manifestazione elettorale a sostegno del candidato a sindaco del centrosinistra Franco Miceli. Sul muro accanto all'ingresso della villa è stato scritto con della vernice rossa "Speranza boia nazi" con alcuni simboli attribuibili alla galassia dei no vax e no pass come la "W," la doppia "V" che sta per rivendicazione dei diritti fondamentali della Costituzione. Inoltre alcuni lucchetti dei cancelli sono stati sigillati con l'attack. Sull'episodio sta indagando la Digos che ha provveduto ad effettuare i rilievi. Saranno acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza che ci sono in zona per risalire agli autori e anche la prefettura di Palermo sta seguendo gli sviluppi delle indagini. Il Comune ha già inviato gli operai della Reset per ripulire i muri dalle scritte. Stamattina, inoltre, la candidata a sindaco di Palermo, l'eurodeputata ex Lega Francesca Donato, famosa per le sue posizioni no pass e no obbligo vaccinale e a tutela della verità sulle reazioni avverse ai sieri, si è presentata davanti ai cancelli di Villa Filippina per rivolgere domande al ministro della Salute. L'europarlamentare è rimasta fuori con un gruppo di sostenitori: "E' più dannoso per voi se io non entro - ha fatto presente Donato - ho tre domande da rivolgere al ministro: su quale base scientifica si fonda l'obbligo dei sanitari di fare la quarta dose di vaccino allo scadere di 90 giorni dalla guarigione; cosa farà dei milioni di dosi acquistati e non somministrate, inefficaci rispetto alle nuove varianti; infine, se è vero che la correlazione degli effetti avversi con i vaccini viene automaticamente esclusa se gli effetti si manifestano oltre i 14 giorni dalla somministrazione". “Dovunque ci sono persone che non hanno condiviso la campagna di vaccinazione. Dico anche a loro che la libertà che abbiamo conquistato è grazie ai vaccini”, ha affermato in precedenza a Messina, Roberto Speranza per appoggiare il candidato del centrosinistra Franco De Domenico. “Siamo liberi grazie alla scienza e alla possibilità di avere una stagione nuova come quella in cui siamo – aggiunge il ministro -; i vaccini hanno salvato la vita a centinaia di migliaia di persone. Il bello della democrazia è che c’è chi non è d’accordo, ma questa è la verità. Ora siamo in una fase migliore della pandemia, come già avvenuto negli anni passati, perché durante l’estate c’è un calo dei contagi. E gli italiani sono molto protetti grazie al fatto che oltre il 90% ha completato il ciclo primario. Dobbiamo essere consapevoli che quello che arriva, è un anno nel quale ancora ci potranno essere sfide. Dobbiamo essere pronti e preparati per affrontarle. Ma siamo molto più forti rispetto al passato soprattutto grazie ai vaccini”.