Congresso eucaristico nazionale: Matera si prepara ad accogliere Papa Francesco

Nel corso della 76ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana che si è svolta a Roma dal 23 al 27 maggio 2022, presenti 223 Vescovi, il Nunzio Apostolico in Italia ed i referenti del Cammino sinodale, Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina, ha presentato una comunicazione riguardante il XXVII Congresso Eucaristico Nazionale che si terrà a Matera dal 22 al 25 settembre prossimi sul tema: “Torniamo al gusto del pane. Per una Chiesa eucaristica e sinodale”.

Le giornate saranno scandite da momenti di celebrazione, da testimonianze, da gesti significativi che aiuteranno a vivere ancor meglio il cammino sinodale intrapreso dalla Chiesa italiana. In questi mesi si sta intensificando la preparazione nelle parrocchie e nelle diocesi di tutta Italia.

Il giorno 15 giugno si terrà a Matera una giornata di formazione per gli oltre 100 volontari che saranno impegnati nella accoglienza dei 1500 delegati diocesani edei pellegrini che si aggiungeranno per partecipare ad alcuni degli eventi pubblici in programma. Dalla città dei Sassi sarà lanciato un messaggio di speranza e di pace, nella consapevolezza che “tornare al gusto del pane” assume un significato ancora più profondo in tempo di pandemia e soprattutto di guerra.

Per illustrare nel dettaglio il programma delle quattro giornate del Congresso Eucaristico Nazionale è convocata una conferenza stampa presso il Palazzo Arcivescovile di Matera LUNEDI’ 30 maggio alle ore 9.30.

Interverranno:

Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo della Diocesidi Matera-Irsina e Presidente del

Comitato per i Congressi Eucaristici Nazionali

Don Antonio Di Leo, segretario del Comitato per i Congressi Eucaristici Nazionali