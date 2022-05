Sul 'Salva Potenza', Braia ricorda che il Capoluogo non è un bancomat della Regione Basilicata

“La prima toppa, su tutte, il ‘salva Potenza’. Nessuna visione e strategia, il resto della Basilicata rimane un corollario e il cambiamento una chimera. Tutti i comuni della Basilicata sono uguali e meritano lo stesso rispetto, senza una strategia complessiva e un nuovo ‘Patto Sociale’ si mette a rischio la tenuta economica e l'unità della nostra regione. Con 5 mesi di ritardo, dopo 30 giorni di gestione provvisoria, ricorderemo solo il ‘salva Potenza’, emendamento dell’ultimo minuto, approvato da una ‘minoranza trasversale’. Si è certificata ancora una volta la ‘fine politica’ di una maggioranza che si ritrova nel voto finale, forse solo perché consapevole che, se così non fosse stato, concludere la legislatura ora potrebbe non portarli più al Governo della regione. Molti consiglieri di maggioranza dovrebbero spiegare alle lucane e ai lucani, ai materani in particolare, il proprio voto contro o l’astensione, tattiche strumentali e contraddittorie, al più importante provvedimento da 40 milioni di euro a favore della città di Potenza per poi votare a favore del bilancio complessivo, che rende quella risorsa ufficialmente assegnata anche grazie a loro. La coerenza nelle proprie posizioni è alla base della credibilità, pur non condividendo il merito di quella di alcuni colleghi. Il Presidente Bardi con la sua maggioranza ora, a 22 mesi da fine legislatura, provino almeno a cambiare passo istituendo un tavolo concertativo permanente con tutti gli stakeholder regionali. Si scriva realmente il nuovo ‘Patto sociale’ fondamentale per una Basilicata del futuro, mediterranea, green e accogliente.” “Io ho votato ‘No’ - prosegue il consigliere Braia - il salva Potenza, a mio avviso, è una norma pensata male e costruita peggio, senza prevedere controlli periodici, che non chiede impegni al beneficiario, che concede altri 40 milioni di euro (dopo i 35 del 2015), rivenienti dalle maggiori entrate sulle estrazioni petrolifere, al capoluogo di Regione, per coprire un deficit perenne, senza garanzie alcuna. È palese ed evidente che senza una strutturale riorganizzazione della città e razionalizzazione progressiva del costo dei servizi per residenti e per chi la frequenta, il debito non potrà che continuare ad alimentarsi nel tempo. Le risorse pubbliche ri-assegnate ‘gratuitamente’, reiterando lo schema della ‘Regione Bancomat’ al Comune di Potenza per debitorie che superano ad oggi 84 milioni di euro, non risolvono il problema e non sono per me accettabili. Ancora, ho votato ‘No’ al bilancio complessivo, seppure migliorato da emendamenti della maggioranza sottoscritti anche da me e da alcuni emendamenti proposti da Italia Viva. Un bilancio chiaramente costruito senza l'ascolto e la condivisione delle parti sociali e sindacali, stilato da burocrati che poco o nulla sanno delle esigenze di cittadini e imprese lucane, finalizzato ad accontentare i desiderata di singoli consiglieri e recuperare il loro voto ma, soprattutto, basato su un piano strategico inadeguato e incompleto.”