Ospedali in affanno nel post emergenza Covid, per Speranza oltre le restrizioni il nulla

Carenza di personale nel 91,7% degli ospedali, mancanza di posti letto nel 70,8% dei casi, difficoltà organizzative (75%). Il tutto con le problematiche poste dalla necessità di conciliare i percorsi dei pazienti Covid con quelli non Covid. A fotografare il drammatico stato di affanno della rete ospedaliera italiana nell’era post-emergenza è la Survey lanciata da Fadoi, la Federazione dei medici internisti ospedalieri, che hanno in carico il 70% dei pazienti Covid, dal 21 al 23 maggio in Congresso a Roma. Oltre i proclami del rigorista e chiusurista ministro della Salute c'è la vita quotidiana di un qualsiasi ospedale, ben diverso dalle stanze dei ministeri. L’indagine ha coinvolto tutte le regioni. E non sembra - addirittura - smentire del tutto la teoria, lanciata da alcuni studi, circa l'indebolimento del nostro sistema immunitario generato da lockdown e uso indiscriminato di mascherine, che sarebbe tra le cause delle epatiti pediatriche di origine sconosciuta. "È per il nostro bene", verrebbe sarcasticamente da dire. A fronte di un 54,2% degli ospedali che non ha rilevato infatti alcuna recrudescenza delle malattie infettive no-Covid rispetto all’era pre-pandemica, il 37,5% ha denunciato un aumento, sia pur lieve. Consistente nell’8,3%% delle strutture. In oltre il 60% dei casi invece l’abrogazione dell’obbligo delle mascherine in molti luoghi anche al chiuso e la cancellazione delle altre restrizioni è probabilmente alla base dell’aumento dei pazienti con malattie infettive ricoverati recentemente negli ospedali. Aumento consistente nel 16,7% delle strutture, lieve nel 45,8%. Quanto al Long Covid nel 58,3% degli ospedali i pazienti che non si liberano dei postumi dopo essersi negativizzati sono tra il 5 e il 10%, nel 29,2% tra il 10 e il 20%, mentre solo il 12,5% è sotto la quota del 5%. In media quindi un paziente su dieci ne è afflitto, ma nel 50% degli ospedali i percorsi dedicati all’assistenza dei pazienti Long Covid non sembrano essere sufficienti rispetto ai bisogni, mentre nel 12,5% delle strutture non è stato attivato alcun servizio, invece presente ed in grado di rispondere efficacemente alla domanda di assistenza nel 37,5% degli ospedali. Il sintomo più diffuso resta quello della stanchezza cronica, accusata dal 91,7% dei pazienti affetti da Long Covid, seguito dalle difficoltà respiratorie (62,5%), la cosiddetta “nebbia cerebrale”, che rende difficile mettere ordine nei pensieri e concentrarsi nelle attività lavorative o di studio e che colpisce il 58,3% dei pazienti. Problemi cardiaci sono rilevati nel 29,2% di loro, mentre il 25% accusa problemi di natura neurologica. L'età media nel 70,8% dei casi è compresa tra i 30 e i 60 anni. Praticamente non rilevati gli under 30, mentre in oltre il 29% dei casi si tratta di over 60, con una quota di circa il 5% di ultraottantenni. In circa l'87% delle strutture con la variante Omicron è rimasta sostanzialmente invariata la percentuale di pazienti Long Covid, mentre nel 12,5% delle strutture si è osservato persino un aumento dei casi. Sanità - dunque - sempre più in difficoltà, oltre i proclami e la propaganda poco o nulla è stato fatto per potenziare le strutture ospedaliere. Arriva in Parlamento la situazione dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa grazie al deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Buompane che ha preso carta e penna per scrivere una interrogazione parlamentare rivolta al ministro della Salute, Roberto Speranza, con l’intento di conoscere come il governo centrale intende intervenire per uno dei presidi ospedalieri più importanti della Regione Campania.

«Il presidio ospedaliero Moscati – scrive il parlamentare pentastellato nell’atto ispettivo – è un ospedale a gestione diretta di Aversa che dispone di 288 posti letto e che fa parte dell’Asl di Caserta e da molto tempo è afflitto da gravi problemi. Il sindacato dei sanitari (il riferimento è alla Fials, ndr) ha già evidenziato le carenze in una nota inviata al direttore sanitario del presidio Stefania Fornasier e al sindaco di Aversa Alfonso Golia», ma poco o nulla è cambiato. Unica attività della politica aversana, la convocazione di un consiglio comunale aperto, chiesto dalle opposizioni (primo firmatario il capogruppo consiliare dissidente del Partito Democratico Paolo Santulli), che è stato convocato per il pomeriggio del prossimo 25 maggio. Una seduta alla quale sono stati invitati a partecipare i sindaci degli altri diciotto comuni dell’Agro Aversano, gli operatori sanitari e le associazioni di categoria. Buompane, partendo sempre dal documento dei sanitari rappresentati dalla Fials continua: «il Pronto Soccorso, con i suoi numerosi accessi annui, si ritrova spesso con solo due dirigenti medici per turno; i pazienti che necessitano di dialisi, dato il numero esiguo di personale medico, 2 unità presenti, trovano riscontro solo nel turno antimeridiano. L’Unità operativa di Gastroenterologia ha dovuto tagliare i posti letto da 12 ad 8 unità e i Day Hospital da 2 ad 1, senza annoverare che quasi tutte le unità operative del presidio hanno un numero limitato di personale del comparto (infermieri, oss, tecnici sanitari ed altri) con una diminuzione evidente della qualità dell’assistenza per i pazienti, e turni massacranti per gli operatori; la nuova Unità operativa di Gastroenterologia, tra l’altro inaugurata meno di due anni fa con uno stanziamento di 200mila euro circa di risorse pubbliche, rischia ora la chiusura per mancanza di personale medico». Insomma, una situazione più che grave, soprattutto se si tiene che al presidio ospedaliero di Aversa fanno capo non solo i cittadini aversani e dell’Agro, ma anche quelli dell’hinterland settentrionale partenopeo che preferiscono recarsi ad Aversa piuttosto che nei nosocomi del proprio territorio. Nonostante quanto accade sia noto e sotto gli occhi di tutti, e nonostante un allarme da parte del sindacato di categoria, «la direzione dell’Asl di Caserta – continua Buompane – predilige destinare i nuovi assunti con una logica strana, in ospedali dove il numero dei lavoratori è già sufficientemente numeroso, ma molto inferiore per numero di accessi di pazienti di Pronto Soccorso, e di posti letto rispetto al presidio ospedaliero di Aversa». E, a proposito di pronto soccorso, quello del Moscati accoglie un numero di pazienti annuo che è secondo solo al Cardarelli di Napoli. Un particolare che evidenzia, una volta di più, l’importanza del presidio ospedaliero normanno dove non si è riusciti a garantire nemmeno un drappello di pubblica sicurezza con la conseguenza che gli operatori sono lasciati alla mercè di esagitati che spesso danno in escandescenza. Nei giorni scorsi l’Asl di Caserta ha reso noto la bozza di atto aziendale con la quale, però, non sono state fornite rassicurazioni in relazione al presidio sanitario di Aversa. Da qui la decisione dell’esponente del Movimento 5 Stelle casertano di presentare una interrogazione parlamentare al ministro della Salute Speranza, stante anche il silenzio della Regione Campania in proposito, «per sapere se sia a conoscenza dei fatti e quali iniziative, per quanto di competenza, voglia adottare al fine di assicurare la dovuta assistenza sanitaria ai cittadini, scongiurando l’interruzione della continuità assistenziale e di emergenza data anche dalla carenza di personale». Per rendersi conto delle condizioni del Moscati basterebbe già solo transitarvi davanti per intuire lo stato di abbandono in cui versano anche gli esterni del nosocomio.