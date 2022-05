Merra annuncia l'apertura delle biglietterie delle stazioni di Maratea e di Metaponto

“Le biglietterie delle stazioni di Maratea e di Metaponto sono state già aperte, come richiesto dalla Regione a Trenitalia, per favorire la grande fase di ripresa dei flussi turistici che ci aspettiamo dopo due anni di restrizioni dovute alla crisi pandemica”. Lo comunica l’assessore alle Infrastrutture Donatella Merra ribadendo l’importanza di questa iniziativa all’approssimarsi di una stagione estiva sulla quale operatori e viaggiatori ripongono enormi aspettative. “Le stazioni di Maratea e di Metaponto sono strategiche per l’intero territorio regionale – commenta l’assessore – sotto il profilo turistico, ma anche in virtù del transito dei treni lunga percorrenza, quali servizi Intercity e Frecciarossa “Taranto – Milano” a Metaponto e di Intercity, Frecciargento e Frecciarossa per Maratea. Questa stagione turistica sarà determinante per la nostra regione che, come tutte le altre, ha subito i confinamenti del Covid e le conseguenti criticità economiche. Vogliamo rilanciare il settore creando condizioni favorevoli per chi sceglierà le nostre località balneari, e non solo, potenziando il trasporto pubblico e ottimizzando l’offerta complessiva per ridare fiducia alla collettività dopo momenti difficili che dobbiamo finalmente buttarci alle spalle”.