Dall'assemblea dei soci l'Au Andretta ci mette la faccia: impegno comune per il rilancio di Aql

«Le dimissioni del direttore generale di Acquedotto Lucano, nominato soltanto da poche settimane, non fanno altro che accelerare la necessità che il centrodestra lucano apra una riflessione seria ed approfondita sull'attuale situazione della società e sul suo futuro», ha ribadito di recente l'ex assessore regionale Gianni Rosa. «Nei mesi in cui ho ricoperto la carica di assessore regionale ho seguito personalmente le questioni riguardanti la ‘crisi’ di AQL. La necessità di un cambio di passo e la richiesta, fatta già all'allora amministratore Marchese, di una rivisitazione della gestione e di un'ottimizzazione dei costi fu cristallizzata nella delibera n. 929 del 2019. La strategia di risanamento prevedeva che AQL raggiungesse una serie di obbiettivi di efficientamento, tra i quali: la riduzione dei costi del personale, la riduzione dei costi dell’energia, l’implementazione della letturazione elettronica, l’efficientamento della fatturazione ed il recupero crediti esigibili, il contrasto alla dispersione della materia idrica. Tra le tante cose che avevo attenzionato vi era la necessità di un particolare impegno a seguire l'andamento delle progettazioni assegnate ad Aql (all’epoca circa 160 milioni di euro; oggi quasi 200 milioni). La progettazione, nelle passate legislature, è sempre stata una debolezza di AQL per la lentezza nell’esecuzione. Proprio con il nuovo Direttore Generale, dopo una puntuale ricognizione, mettemmo in piedi un cronoprogramma per ciascun lavoro», ha rimarcato Rosa.

«Tanto l’Assessore Latronico, per conto della Regione, quanto tutti i Sindaci intervenuti hanno, infatti, chiaramente manifestato la volontà di assicurare la continuità dell’azienda e di cogliere l’occasione della crisi determinata dall’esplosione dei costi energetici per avviare una decisa ed innovativa azione di rilancio della principale società pubblica della Basilicata. Azienda, Regione e Comuni sono, ora, impegnati ad individuare in maniera condivisa le soluzioni operative più idonee per superare questo momento di difficoltà. Con questa prospettiva va rimarcato il comune impegno di non farne gravare il peso sui cittadini, ma di ricercare soluzioni che passino anche e soprattutto attraverso l’efficientamento del Sistema Idrico Integrato, la riduzione delle perdite, lo sviluppo delle energie rinnovabili in ottica di autoconsumo, l’ottimale utilizzo delle compensazioni ambientali ed il rafforzamento della capacità progettuale della società finalizzata a cogliere a pieno le opportunità rivenienti dal PNRR e dalla nuova fase di programmazione dei fondi comunitari. Sin dai prossimi giorni, raccogliendo l’invito dell’Assessore Latronico, l’Azienda è pronta a collaborare con la Regione per individuare sollecitamente le opzioni più idonee a concretizzare le rassicurazioni emerse nel corso dell’Assemblea dei Soci, diradando le nubi che, negli ultimi giorni, hanno preoccupato l’opinione pubblica, il mondo produttivo e quello del lavoro, a partire dal personale di Acquedotto Lucano, che continuerà a svolgere un ruolo centrale nell’azione di rilancio», così in una nota aziendale la sintesi della giornata.

Il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo e quello della Femca Cisl Basilicata Francesco Carella esprimono forte preoccupazione per la situazione economico-finanziaria di Acquedotto Lucano, certificata durante l’assemblea dei soci che si è tenuta a Potenza. Per i due sindacalisti «non è più rinviabile un tavolo di confronto con la giunta regionale per affrontare in modo definitivo e strutturale i molti nodi del sistema idrico lucano, ad incominciare dalla storica carenza infrastrutturale e dalle condizioni della rete idrica. Un sistema – fanno notare Cavallo e Carella – che negli anni ha accumulato debiti per effetto di una gestione inadeguata a scapito della qualità del servizio reso alle famiglie lucane e a costi sempre più elevati. Oggi si chiede ancora una volta ai lucani di pagare il conto di tali gestioni. Francamente questo non è accettabile. Si intervenga piuttosto sul contenimento delle perdite, sui costi impropri e sulle sacche di inefficienza e ci si confronti con il sindacato per affrontare le molte problematiche che riguardano l’organizzazione del lavoro e del servizio sul territorio». Intanto, le sigle di categoria Filctem, Femca e Uiltec hanno chiesto ieri alla direzione aziendale un incontro urgente per «analizzare la complessa situazione organizzativa e la preoccupante situazione economico-finanziaria in cui versa l’azienda».