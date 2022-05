A Moliterno arriva il corso di botanica “per imparare a saper riconoscere ciò che ci circonda”

Con il risveglio esuberante della primavera e l’esplosione dei colori e profumi di piante e fiori, si ravviva anche il desiderio di andar per boschi per scoprire e conoscere i segreti del mondo vegetale. Il Corso di Botanica organizzato dalla Pro Loco Campus Moliterno cade proprio a pennello rivolgendosi sia agli appassionati dell’argomento che ai professionisti quali Dottori Agronomi e Forestali per i quali l’evento, patrocinato dall’Ordine provinciale di Potenza, è inserito nel catalogo nazionale della formazione potendo rappresentare un momento di approfondimento scientifico degli ambienti naturali e forestali del nostro territorio. Il corso si potrà rivelare un validissimo supporto formativo anche per altre figure professionali quali guide parco ed escursionistico-ambientali impegnate a far scoprire ai visitatori le bellezze e la vasta biodiversità dei nostri ambienti. Non a caso l’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese e l’Associazione Guide Ufficiali dello stesso Parco hanno concesso il loro patrocinio all’evento. Il corso sarà tenuto dal Prof. Gianfranco Pirone già ordinario di Botanica dell’Università dell’Aquila e dal Dott. Giampiero Ciaschetti, botanico dell’Ente Parco nazionale della Maiella; si comincia venerdì 13 maggio 2022, alle ore 16:30 presso la sede della Pro Loco Campus a Moliterno con una prima lezione in aula. Si proseguirà sabato 14 maggio la mattina con un’uscita didattica dalle ore 9:30 alle 13:00 ed il pomeriggio dalle ore 15:00 alle 17:00 con l’esercitazione in aula sul materiale vegetale raccolto. Il quarto ed ultimo appuntamento si terrà domenica 15 maggio, all’aperto con una passeggiata didattica all’interno del Bosco Faggeto di Moliterno posto in area ZSC e all’interno del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, alla scoperta della flora autoctona e della straordinaria biodiversità di piante ed ambienti che gli stessi docenti con i loro studi hanno contribuito a far emergere e segnalare.