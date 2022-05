Le tre leghiste in commissione parlamentare sul Femminicidio chiedono la testa di Leone: «L'autosospensione non basta»

"L'espressione sessista e volgare usata dal consigliere lucano Rocco Leone nei confronti dell'assessore regionale alle Infrastrutture, Donatella Merra, in aula consiliare durante le operazioni di voto, e' inaccettabile e offende tutte le donne. Riteniamo le scuse e l'auto-sospensione per due settimane non sufficienti considerata la gravita' dei fatti. Una figura istituzionale, oltretutto, deve saper interpretare nei fatti il ruolo che ricopre. Auspichiamo che Giorgia Meloni prenda i giusti provvedimenti". Cosi' le senatrici della Lega in commissione parlamentare d'inchiesta sul Femminicidio: Valeria Alessandrini, Marzia Casolati e Lina Lunesu.