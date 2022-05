Leone, sbotta Bolognetti: «Gli indignados di oggi dove erano quando se ne fotteva dei disabili?»

«Ormai siamo al surreale: Sentire Leone che si definisce uomo delle istituzioni è come sentire Hitler definirsi difensore dei diritti umani. Da par suo l’ex Assessore si è comportato in Consiglio regionale come si sarebbe comportato in un postribolo. Leone non ha nessun senso delle istituzioni, altro che uomo delle istituzioni. Ma ciò detto, non posso fare a meno di chiedermi dov’erano tutti gli indignados di oggi quando due anni fa Leone se ne fotteva allegramente dei diritti delle persone con disabilità. Questa indignazione a corrente alternata fa riflettere. Indignati, giustamente, per gratuite volgarità, di cui tra l’altro qualcuno a caldo ha riso di gusto; indifferenti di fronte a chi manifesta disinteresse nei confronti delle persone con disabilità; muti quando Leone con fare da Kapo’ rispose alla mia richiesta di onorare gli impegni presi, la legge e la Costituzione chiedendomi “le liste dei disabili”. Ho sempre detestato l’ipocrisia e i sepolcri imbiancati», così Maurizio Bolognetti commenta la frase sessista dell'ex assessore, allargando il raggio dell'analisi.