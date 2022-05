Il leghista Cicala ce la fa, porta a casa il bis da presidente del consiglio regionale lucano

L’Assemblea ha completato anche il rinnovo dell’Ufficio di Presidenza con due votazioni successive. Vicepresidenti sono stati eletti i consiglieri Francesco Piro (FI) con 11 voti e Mario Polese (IV) con 7 voti, 3 voti sono andati al consigliere Leggieri (M5s). I nuovi consiglieri segretari sono Gianni Leggieri (M5s),eletto con 8 voti e Vincenzo Baldassarre, che ha ottenuto 10 voti, 1 voto è andato ad Aliandro, 1 scheda bianca, Pittella al momento del voto non era in Aula. In apertura di seduta per dichiarazione di voto sono intervenuti i consiglieri: Baldassarre (Idea), Pittella e Cifarelli (Pd), Polese (IV), Zulino (Lega), Coviello (FdI), Bellettieri (FI), Perrino (M5s) e l’assessore all’Agricoltura, Franco Cupparo.