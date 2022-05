Convention FdI, Coviello non ha dubbi: «Meloni ha garantito opposizione ed equilibrio parlamentare»

«Con la recente Conferenza programmatica Fratelli d'Italia ha dimostrato ancora una volta di essere un partito coerente con i propri valori, fedele ai propri ideali, ancorato alle proprie radici ma proiettato al futuro con una visione riformista». Così Tommaso Coviello, capogruppo di FdI Basilicata. «Senza Giorgia Meloni l'Italia, una democrazia occidentale, non avrebbe avuto opposizione, non avrebbe avuto dibattito parlamentare, non sarebbe stato garantito un equilibrio. L'unica forza - prosegue - che non ha accettato il compromesso delle larghissime intese a sostegno del premier Draghi e che non ha sostenuto l'assurda misura del Super green pass come requisito per lavorare, ha rilanciato da Milano i temi prioritari per l'Italia del futuro, per quella "energia da liberare" che Fratelli d'Italia è pronta sprigionare. Quasi 5mila tra delegati, eletti, rappresentanti del mondo accademico, imprenditoriale, dell'associazionismo e della stampa per tracciare un solco in quella nuova agenda che non può trascendere dall'indipendenza energetica e che abbraccia il welfare, la gestione del Pnrr, gli enti locali, la riforma della giustizia, il fisco, l'Europa, l'agricoltura, il sistema lavoro e impresa. Come ha sottolineato Giorgia Meloni, l'Italia è il Paese dei no, invece è possibile dire si, non morire di burocrazia e prendersi le proprie responsabilità di governo». Per Coviello: «Fratelli d'Italia ha le idee chiare, parla ai giovani, agli adulti, agli anziani, ai precari, alle donne, agli studenti, a chi fa impresa, a chi vive nelle periferie. Con questo metodo, con queste idee e con ferma umiltà ma consapevole del valore della propria classe dirigente, Fdi si candida ad essere forza trainante del centrodestra e a governare il Paese».