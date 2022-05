Convention FdI, Caiata lancia la corsa al governo del Paese: «Siamo pronti, accogliamo la sfida»

«Si è conclusa la prima conferenza programmatica di Fratelli d'Italia. Un evento fortemente voluto dalla nostra leader, Giorgia Meloni, che ancora una volta è riuscita a realizzare qualcosa di unico nel nostro Paese. Mettere insieme migliaia di persone e riempire i tre giorni di contenuti importanti ma soprattutto di energia ed entusiasmo.... Esattamente quello di cui oggi il nostro Paese ha bisogno», lo dichiara il deputato di FdI, Salvatore Caiata a margine della convention milanese dei meloniani. «Abbiamo dimostrato - rimarca Caiata - a tutti i detrattori di ogni colore che Fratelli d'Italia è pronta a governare l'Italia, è pronta ad accogliere e soprattutto a portare avanti la sfida di ridare al nostro Paese orgoglio, identità e ruolo da protagonista nel contesto europeo e mondiale. Abbiamo dimostrato che la forza di questo partito è la squadra: l'unione di tanti uomini e tante donne che sono capaci di unire idee e forze per il bene degli italiani. Abbiamo dimostrato di avere una classe dirigente estremamente competente ma anche motivata , ed è così a livello nazionale, ma anche a livello territoriale, contesto in cui i tanti dirigenti e militanti quotidianamente si spendono per i valori di identità, lealtà , giustizia e meritocrazia. A noi dirigenti - dice il deputato lucano - oggi il compito e l'onere di riportare nei nostri contesti territoriali quei contenuti, quell'energia e quell'entusiasmo che Giorgia ha trasmesso a noi in questi tre giorni. Accogliamo la sfida affinché la politica continui ad essere passione e competenza. Fratelli d'Italia Basilicata risponde "presente"».