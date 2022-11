Perdere peso e restare magri è una missione impossibile?

Siamo proprio sicuri che a distanza di cinque anni dal dimagrimento tutti recuperano il peso perso? Questo che sembrava un assunto condiviso da molti è stato confutato da un lavoro pubblicato su “Lancet Public Health”. E’ uno studio randomizzato e controllato, con un follow-up di cinque anni, nel quale i partecipanti sono stati assegnati a caso a 12 o 52 settimane del programma “Weight Watchers” o a un breve intervento comportamentale di incoraggiamento a perdere peso. Si trattava di soggetti, provenienti da 23 ambulatori inglesi di cure primarie, in condizioni di sovrappeso/obesità con un Indice di Massa Corporea di almeno 28. L'analisi precedente a questo studio aveva mostrato che gli interventi erano efficaci dopo due anni, ma i ricercatori volevano capire quale effetto residuo potesse essere evidente cinque anni dopo. "Abbiamo ipotizzato che tutti i partecipanti fossero tornati al peso di base entro i 5 anni", precisano gli Autori. [2] Questi, sebbene non abbiano trovato differenze statisticamente significative nei cambiamenti di peso tra i gruppi, hanno scoperto che i partecipanti allo studio stavano ancora mantenendo parte del dimagrimento anche dopo i 5 anni successivi. Chiaramente, tali risultati sono stati una sorpresa, considerando anche che nessuno dei partecipanti aveva ricevuto un supporto cognitivo comportamentale per più di un anno. Eppure cinque anni dopo stavano ancora mantenendo parte della loro perdita di peso. Il gruppo del programma di 52 settimane è stato quello che ha mantenuto il dimagrimento maggiore, sebbene non statisticamente significativo nell’analisi a lungo termine.

Questo e altri lavori sul dimagrimento dovrebbero far riflettere tutti noi. Gli Autori dello studio su Lancet così scrivono compiutamente: “I nostri risultati suggeriscono che l'assunto comune secondo il quale tutto il peso perso dopo il dimagrimento sia riguadagnato entro i 5 anni successivi non è corretto. Incorporare questa evidenza nell'analisi costo-efficacia a lungo termine aumenta i guadagni QALY* previsti e i risparmi sui costi dei programmi di perdita di peso. Inoltre, si prevede che questi benefici si manifesteranno anche oltre i 5 anni di follow-up quando si realizzeranno riduzioni dell'incidenza del diabete di tipo 2 e delle malattie cardiovascolari. La modellizzazione suggerisce che offrire questo tipo di programmi, a basso costo e ad alta efficacia, per la perdita di peso rivolti a persone con sovrappeso e obesità, potrebbe rappresentare un buon valore aggiunto per le finanze pubbliche e costituire un risparmio sui costi a lungo termine. Tali programmi dovrebbero pertanto essere resi più ampiamente disponibili e attuati insieme a strategie complementari mirate ai più ampi determinanti ambientali e sociali dell'obesità.” Come direbbe Loretta Goggi agli Autori: Chapeau!



Note

* Il QALY (acronimo di quality-adjusted life years) è un'unità di misura impiegata nell'analisi costi utilità che combina insieme la durata della vita con la qualità della stessa. Un QALY pari ad 1 corrisponde all'aspettativa di vita di un anno in condizioni di buona salute; il valore 0 corrisponde alla morte.



Bibliografia

1 . Ahern AL, Breeze P, Fusco F. et al. Effectiveness and cost-effectiveness of referral to a commercial open group behavioural weight management programme in adults with overweight and obesity: 5-year follow-up of the WRAP randomised controlled trial. Lancet Public Health. 2022 Oct;7(10):e866-e875. doi: 10.1016/S2468-2667(22)00226-2. Erratum in: Lancet Public Health. 2022 Sep 29;: PMID: 36182236.

2 . Ahern AL, Wheeler GM, Aveyard P, Boyland EJ, Halford JCG, Mander AP, Woolston J, Thomson AM, Tsiountsioura M, Cole D, Mead BR, Irvine L, Turner D, Suhrcke M, Pimpin L, Retat L, Jaccard A, Webber L, Cohn SR, Jebb SA. Extended and standard duration weight-loss programme referrals for adults in primary care (WRAP): a randomised controlled trial. Lancet. 2017 Jun 3;389(10085):2214-2225. doi: 10.1016/S0140-6736(17)30647-5. Epub 2017 May 3. Erratum in: Lancet. 2017 Jun 3;389(10085):2192. PMID: 28478041; PMCID: PMC5459752.