Essere grassi non è solo una questione di peso

L'obesità è stata classificata come malattia relativamente da pochi anni dall'American Medical Association. [1] E nonostante molti studi ne attestano le criticità, la misura utilizzata per la diagnosi è ancora oggi l’Indice di Massa Corporea-IMC (Body Mass Index - BMI in inglese). E’ un parametro oramai obsoleto se è utilizzato sulla singola persona per stimare il grasso corporeo? Dappoiché c’è ancora tantissima confusione sul corretto utilizzo dell’Indice di Massa Corporea, conviene fare chiarezza.L'idea alla base di questo Indice è stata concepita nel 1832 dall'antropologo e matematico belga Adolphe Quetelet, ed era una semplice osservazione su come il peso delle persone variava in proporzione all'altezza nel corso della propria vita.

Nei primi decenni dello scorso secolo, le compagnie assicurative statunitensi iniziarono a utilizzare il peso come indicatore dello stato di salute. Il “premio” assicurativo del contraente teneva conto anche del peso corporeo. Inoltre, il peso dei maschi bianchi, i quali erano i principali contraenti dell’assicurazione sulla vita, costituiva quello di riferimento standard considerato "normale" dalle tabelle assicurative. Nel 1972, Ancel Keys, padre della Dieta Mediterranea e massimo esperto di composizione corporea, si lamentò di questa pratica e cercò di standardizzare l'uso del peso come indicatore di salute. Fu Ancel Keys, quindi, a utilizzare il calcolo di Quetelet e lo denominò “Indice di Massa Corporea”, conosciuto internazionalmente come Body Mass Index o BMI. Nel 1985, il National Institutes of Health degli Stati Uniti e l'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno adottato il BMI come standardizzazione dell’obesità. All'inizio del 21° secolo, il BMI era diventato ampiamente utilizzato in ambito clinico. Ad esempio, i Centers for Medicare & Medicaid Services hanno adottato il BMI come misura della qualità dell'assistenza, esercitando ancora più pressioni sui medici affinché lo utilizzassero come strumento di screening.

Tuttavia, nuove evidenze continuano a mostrare come le misure alternative della quantità di grasso corporeo (adiposità) rispetto all'indice di massa corporea, (ad esempio, il rapporto vita-fianchi o il rapporto vita-altezza), siano in grado di valutare meglio i rischi per la salute in relazione all’eccesso di tessuto adiposo. Ad esempio, un confronto diretto tra il rapporto vita-fianchi (WHR), l'indice di massa corporea (BMI) e l'indice di massa grassa (FMI) su un totale di oltre 470.000 residenti nel Regno Unito inclusi nella biobanca britannica ha mostrato che il rapporto vita-fianchi (WHR) aveva un’associazione più coerente con il rischio di morte per tutte le cause, rispetto alle altre due misure, indicando che i medici dovrebbero prestare più attenzione alla distribuzione dell'adiposità che all'indice di massa corporea (IMC). [2] Tuttavia, non si può abbandonare l’Indice di Massa Corporea e rischiare di buttare “il bambino con l’acqua sporca”. Infatti, tale Indice è propriamente utilizzato negli studi epidemiologici su popolazione o su gruppi di individui, come ad esempio nella rilevazione dei sistemi di sorveglianza nutrizionale, perchè le imprecisioni (errori) della quantità di grasso corporeo (adiposità) presenti nel calcolo del IMC dei singoli individui, facenti parte della popolazione studiata, si distribuiscono secondo una curva Gaussiana della probabilità di un errore casuale. Ciò significa semplicemente che gli errori vengono “neutralizzati” mediante tale distribuzione e lo studio ha una sua validità epidemiologica, ma solo per quanto riguarda la popolazione o il gruppo di persone studiate. Purtuttavia, ciò che è corretto per lo studio di popolazione può non esserlo per il singolo individuo.

Già nell’articolo di domenica 27 marzo di quest’anno su “Il Mattino di Foggia” scrivevamo che l’indice di massa corporea (IMC o BMI = Body Mass Index) non è l’espressione fedele della quantità di grasso corporeo di una persona [3], bensì è utilizzato in epidemiologia come una misura statistica di popolazione. Ossiam come dicevano i latini "repetita iuvant, le cose ripetute aiutano a non sbagliare allorquando, ad esempio, si utilizza l’Indice di Massa Corporea di una persona senza la probabilità di malattia associata all’eccesso di grasso corporeo. Tale Indice, come dicevamo, è lo strumento più utilizzato ancora oggi per diagnosticare l'obesità. Negli Stati Uniti, un terzo degli americani soddisfa i criteri per l'obesità. Un altro terzo è a rischio di obesità. E anche nel nostro Paese l’obesità è una vera e propria emergenza epidemica. La distorsione determinata dall'utilizzo non appropriato dell’IMC ha condotto da una parte alla discriminazione senza criterio dei cosiddetti obesi e dall’altra a non fare la necessaria prevenzione nutrizionale per le persone con un tangibile eccesso di tessuto adiposo, i quali hanno la necessità di dimagrire.



