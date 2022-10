Accademia di Belle Arti di Foggia: la nuova vita della 50enne geniale "Signora" di talenti, nonostante l'indifferenza delle Istituzioni locali

«Le istituzioni non ci sono mai state vicine. Sembrerebbe che le amministrazioni non si rendano conto che abbiamo a Foggia dal 1970 una istituzione importante come l’Accademia, che è la prima in termini numerici tra le tre accademie della regione, tra l’altro concorrenziali. La qualità della nostra offerta formativa non viene considerata e valorizzata al contrario di quello che accade per l’Università di Foggia»

Lo scorso 9 luglio l'Accademia di Belle Arti di Foggia ha compiuto 52 anni dalla sua istituzione. Un anniversario importante, da cui la storica fucina di talenti artistici, tra le più apprezzate d'Italia, intende ripartire con altre, straordinarie, offerte formative. Antonino Foti, docente e anima propositiva dell'ateneo dauno, ci illustra le novità per il nuovo anno accademico.

Antonino quali le novità proposte per il nuovo anno accademico dell’Accademia di Belle Arti di Foggia?

Tante novità: abbiamo la creazione del biennio di fumetto, poi l’anno prossimo dovrebbe partire anche il corso di arteterapia. L’impegno è stato veramente gravoso, oneroso, da parte soprattutto del Direttore, il professor Di Terlizzi, che ha lavorato tantissimo in questa direzione con non pochi problemi perché, come sapete, quando si manda un nuovo piano di studi il Ministero lo deve approvare, ma alla fine ce l’abbiamo fatta il che comporta anche la creazione di un calendario delle lezioni più pesante perché adesso sono tanti i corsi che si devono incastrare.

L’Accademia di Foggia negli anni ha sfornato talenti riconosciuti anche oltre il nostro territorio, penso a Domenico Carella, ma anche altri. Questo fa pensare che, nonostante non sia semplice, il vero talento ha futuro nel mondo dell’arte.

Le accademie, quando ci fu la riforma, hanno iniziato a cambiare rotta; nel senso che, se prima l’Accademia era solo arti visive, adesso ci sta anche arti applicate; ovviamente nell’immaginario collettivo arti applicate è quel dipartimento a cui afferiscono una serie di corsi e di scuole che sembrerebbero dare qualche garanzia in più sul prospetto di un futuro impiego. Ciò non toglie che le arti visive, da cui io provengo, continuano ad esistere; tra l’altro, pittura è anche cresciuta, intendo nei numeri degli iscritti, abbiamo scultura che storicamente è di nicchia, ma ha sfornato talenti come Domenico Carella, Mosè La Cava, in tempi più recenti ragazzi che hanno fatto cose eccezionali, parliamo di Valentina Catano, Davide Monteseno, Rita Valentino, Vittorio Marini che ha appena finito e hanno trovato una loro via legata al concetto del linguaggio braille applicato all’arte, insomma c’è molta sperimentazione da parte dei ragazzi, Roberta Romeo, Chiara Vitofrancesco, ce ne sono tantissimi.

E’ cambiata la percezione rispetto all’Accademia? Nel senso, viene ancora vista come inferiore rispetto ai corsi universitari “normali”?

Con molta difficoltà rispondo a questa domanda. La percezione è cambiata, ma non come vorremmo noi soprattutto da parte delle istituzioni che non ci sono mai state vicine, tranne, sotto certi versi in maniera amichevole più che ufficiale, l’amministrazione Landella che qualcosa ci aveva concesso. Ad esempio avevamo il permesso di stare per cinque anni nella Pinacoteca, per noi importante perché abbiamo un problema di spazi per fare lezioni con numeri importanti di alunni, ma poi ce l’hanno tolta, al momento tra l’altro non mi risulta che sia usata in altro modo quindi non comprendo per quale motivo non ce la restituiscono; ovviamente non la vogliamo in regalo, paghiamo le utenze. Sembrerebbe che le amministrazioni non si rendano conto che abbiamo a Foggia dal 1970 una istituzione importante come l’Accademia, che è la prima in termini numerici tra le tre accademie della regione, tra l’altro concorrenziali. La qualità della nostra offerta formativa non viene considerata e valorizzata al contrario di quello che accade per l’Università.

Parlando di fumetto noto una grande attenzione dell’Accademia foggiana per il fumetto, per gli aspiranti fumettisti questa è un'importante opportunità per formarsi adeguatamente ed entrare in contatto in maniera professionale con il settore.

Si, infatti c’è il triennio, una vera e propria scuola che permette di uscire con un titolo. L’insegnamento ha l’obiettivo di unire in modo trasversale l’esperienza teorica a quella laboratoriale, inoltre l’Accademia organizzerà, in accordo con importanti case editrici e di produzione del settore, stages e tirocini, anche all’estero.

Qualche anticipazione su progetti futuri che coinvolgeranno l’Accademia?

Stiamo lavorando ad un’idea con il Teatro Pubblico Pugliese e con la dottoressa Berardi della Biblioteca La Magna Capitana, un'iniziativa importante, ma non voglio ancora anticipare nulla…