La noia fa ingrassare

La noia è una spiacevole sensazione perchè il cervello è alla ricerca di nuovi stimoli e non ama il cosiddetto “stallo emotivo”. [1] La noia è la percezione di un disagio che, qualunque cosa stiamo facendo, qualcosa non va, non ne siamo coinvolti o non riusciamo a trovare un significato. Quindi, in un modo o nell'altro, quel disagio ci spinge ad agire. Potrebbe essere qualcosa di costruttivo, come cercare un cambiamento o una situazione migliore, ad esempio risolvere un problema. Oppure potrebbe assumere la forma dello stimolo della fame, della cosiddetta “alimentazione emotiva”.

In un nuovo articolo pubblicato sulla rivista scientifica “Appetite”, Erica Ahlich e Diana Rancourt esplorano la relazione tra noia e alimentazione emotiva. [2] Gli Autori sottolineano: «La propensione alla noia è emersa come un importante predittore del mangiare emotivo, al di là della varianza spiegata dalle ampie dimensioni dell'effetto positivo e negativo.» Questo studio replica quanto mostrato in un settore di ricerca che descrive le associazioni tra la noia e i comportamenti alimentari problematici [3], come ad esempio l'eccesso di cibo [4], il mangiare emotivo e il consumo di snack meno salutari. [5] Il lavoro di Erica Ahlich e Diana Rancourt fornisce ulteriori prove del fatto che la noia possa essere un'emozione importante, ma poco studiata, quando si tratta di un'alimentazione sregolata. Inoltre, Ahlich e Rancourt sottolineano che il loro lavoro mostra solo l'importanza della noia quale componente del mangiare emotivo e affermano che l’associazione esplorata richiede ulteriori ricerche per essere ben studiata. Ciò porta a ipotizzare che la noia, il disimpegno e l'infelicità nel contesto famigliare o lavorativo possano essere tra i fattori di stress che conducono a una maggiore obesità nella popolazione.

Il CEO di Gallup, John Clifton, ha pubblicato un nuovo libro “Blind Spot: The Global Rise of Unhappiness and How Leaders Missed”, sull'aumento globale dell'infelicità che la sua organizzazione ha riscontrato tra i collaboratori. Clifton afferma che circa il 60 per cento della forza lavoro non si sente coinvolta sul lavoro. Pertanto, il senso di “stallo emotivo” che deriva dalla noia sul lavoro è una parte importante nell'aumento dell'infelicità. Così Clifton scrive a proposito dell’aumento dell’obesità: “Dipende davvero da tre fattori. Uno di questi è l'aumento globale della fame emotiva. Gli altri due grandi fattori sono la solitudine e il posto di lavoro. Passiamo così tanto tempo della nostra vita al lavoro. C'è un'analisi che dice che sono 115.000 ore, ovvero 13 anni della vita di una persona. Ho provato a replicare l'analisi e ho ottenuto circa 85.000 ore. L'unica cosa che facciamo di più nella vita è dormire. Quindi, se trascorriamo così tanto tempo al lavoro e siamo davvero infelici al lavoro, tutto ciò peggiora la qualità della nostra vita".

Erin Westgate è una psicologa sociale dell'Università della Florida che studia la noia. Sebbene possa causare problemi, afferma Westgate, la noia è in realtà un prezioso invito all'azione: “Penso che la noia abbia una brutta reputazione immeritata. È associata molto a ciò che la maggior parte di noi desidera dalla vita, come, ad esempio, vivere una vita ricca, appagante, interessante e significativa. La noia è solo un tipo di segnale utile, forse un segnale indesiderato, che ci aiuta ad agire". A questa “sensazione di vuoto momentaneo che nasce dal bisogno di ricercare continuamente nuovi stimoli”*, dovremmo imparare a prestare attenzione e a trovare una soluzione idonea che non sia la risposta alla “fame emotiva“, ovvero il mangiare per noia.

Da ultimo desidero ricordare i due eventi formativi sul tema dell'Educazione Alimentare e Promozione della Salute, realizzati dalla ASL di Foggia la scorsa primavera, per i propri collaboratori. Un esempio virtuoso di come “migliorare la consapevolezza, la comprensione e l'educazione alimentare da parte dei lavoratori, favorendo l’acquisizione di strumenti utili che possono contribuire al benessere individuale ed alla modifica degli stili di vita.”



Note

Pamela Busonero. Noia e Tristezza: due emozioni collegate? (www.pamelabusonero.it/)

Bibliografia

1 . Tang PK. What do our brains really want? Lancet Neurol. 2018 Apr;17(4):308. doi: 10.1016/S1474-4422(18)30003-6. Epub 2018 Jan 9. PMID: 29553381.

2 . Ahlich E, Rancourt D. Boredom proneness, interoception, and emotional eating. Appetite. 2022 Nov 1;178:106167. doi: 10.1016/j.appet.2022.106167. Epub 2022 Jul 14. PMID: 35843373.

3 . Koball AM, Meers MR, Storfer-Isser A, Domoff SE, Musher-Eizenman DR. Eating when bored: revision of the emotional eating scale with a focus on boredom. Health Psychol. 2012 Jul;31(4):521-4. doi: 10.1037/a0025893. Epub 2011 Oct 17. PMID: 22004466.

4 . Vanderlinden J, Dalle Grave R, Vandereycken W, Noorduin C. Which factors do provoke binge-eating? An exploratory study in female students. Eat Behav. 2001 Spring;2(1):79-83. doi: 10.1016/s1471-0153(00)00025-8. PMID: 15001052.

4 . Crockett AC, Myhre SK, Rokke PD. Boredom proneness and emotion regulation predict emotional eating. J Health Psychol. 2015 May;20(5):670-80. doi: 10.1177/1359105315573439. PMID: 25903253.