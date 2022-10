Simone Prisco, quando il fumetto diventa un viaggio fantastico tra le emozioni

Nel 2014 pubblica con la Douglas Edizioni il Graphic Novel "Vita", che è la sua prima opera autoriale. Nel 2016 continua la sua collaborazione con la casa editrice realizzando "Irene". Sempre per Douglas Edizioni pubblica nel 2019 "Luce", racconto che indaga i sintomi della psicosi attraverso il viaggio a tratti surreale della sua protagonista.

Simone Prisco nasce a Napoli nel 1980, sin da piccolo scopre la sua passione per il mondo artistico, studia presso l'accademia di Belle Arti di Napoli e si dedica giovanissimo allo studio della tradizione pittorica, del disegno e dell’incisione. Collabora con lo studio d’animazione Michele D’Auria Creative per il quale partecipa alla realizzazione del cortometraggio “Honda: the dreams come true” in qualità di capo-disegnatore, lavora anche alla realizzazione di diverse campagne pubblicitarie per la ENI, per la Samsung e per la Telepass. Nel 2009 il suo esordio nel mondo del fumetto come colorista, realizzando diverse storie a fumetti per il VIS Volontariato Internazionale per lo Sviluppo e le illustrazioni per Nutribimbo, edito dalla Casa editrice Idelson-Gnocchi. Nel 2014 pubblica con la Douglas Edizioni il Graphic Novel Vita, che è la sua prima opera autoriale. Nel 2016 continua la sua collaborazione con la casa editrice realizzando Irene. Sempre per Douglas Edizioni pubblica nel 2019 Luce, racconto che indaga i sintomi della psicosi attraverso il viaggio a tratti surreale della sua protagonista. Simone è artista prima ancora che fumettista, la sua opera è ricca di colori e tratti che emozionano il lettore.



Simone come ti sei avvicinato al mondo del fumetto? Tu nasci artista dell’incisione e questo si nota nei tuoi lavori, nel senso che non hai una visione classica del fumetto, ma uno studio del segno e del colore. Definirei il tuo come fumetto emozionale, traspare una grande empatia in quello che fai.

Quello che tu dici mi fa piacere perché ho dedicato una vita al mio lavoro,.non ho fatto altro che disegnare. Quando mi chiedono che faccio nella vita, io rispondo che sono un disegnatore.

Quando ti sei accorto di avere questo talento?

Devo tutto a mia nonna. Io sono cresciuto a casa con mia nonna, che era un'artista anche se non conosciuta, sapeva dipingere, lavorare con il das, aveva una grande manualità, una estetica particolare: pensa che i suoi presepi erano realizzati tutti in pietra, i pastori erano fatti con pietre spigolose, ma anche San Giuseppe e la Madonna. Non era una bravissima disegnatrice però la vedevo lavorare con me nell'ambito dell'arte, mi spronava, mi faceva complimenti quando disegnavo.

Poi hai fatto un percorso di studi che ti ha portato a questo lavoro?

Si, ho fatto il liceo artistico, poi l'Accademia di belle arti a Napoli, ho avuto la fortuna di imbattermi in una grandissima professoressa di incisione e ho iniziato a fare grafica d'arte, anzi sono stato uno dei pochi che ha iniziato a lavorare nella grafica e a vendere le mie incisioni. La passione per l'incisione mi ha portato a questo metodo di lavoro: c'è il segno, il disegno, la pittura, le pennellate. Diciamo pure che veniamo da una generazione dove non c'era ancora una grande stima dei percorsi e non c'erano neanche tante scuole di specializzazione per chi voleva fare fumetto, specialmente da noi al sud. Quando ho frequentato l'Accademia di belle arti c'erano delle opzioni ma non erano così concrete come quelle che ti propongono una laurea, il foglio di carta chiamiamolo così. Oggi è diverso e se mia figlia mi dovesse dire "papà voglio fare l'istituto d'arte", darei l'ok

Tu sei anche autore dei testi oltre che dei disegni, non trovi più complicato avere su te tutto il peso dell'opera?

No, anzi. Devi sapere che io trovo estremamente difficile lavorate con gli sceneggiatori, anche se molto bravi, ma è una difficoltà, è un problema mio. Lavorare sulla sceneggiatura di un'altra persona significherebbe che mi deve colpire veramente tanto perché non è mia e io ho bisogno di sentire ciò che sto facendo.

Infatti ho notato che i tuoi lavori sono minuziosi, cioè tu non hai una produzione esagerata, ma è estremamente curata. Il tuo stile si adatta a seconda dell'argomento, a partire dalla scelta dei colori.

O di non colore…del resto, quando si realizza un film per bambini non lo puoi fare usando la tecnica di un horror movie Quando io lavoro ad una storia per giovani, per ragazzini, disegno in maniera che possa piacere a loro, non agli adulti. Credo che sia una cosa normale per chi fa il mio lavoro: il disegno, il colore, lo stile, sono schiavi della storia e non viceversa.

Nei tuoi lavori mi ha colpito il tuo legame con il tuo passato nell'incisione. Si nota molto…

Perché l'incisione la porto nel cuore anche se ormai sono anni che non ci lavoro più, però la porto sempre nel cuore. Io parto sempre dal disegno incisorio, nel senso che la mia incisione la riporto nel fumetto quando e come posso. Lavoro sul mio segno che non è perfetto, in senso canonico.

Quello che fai tu è fondamentale anche per il fumetto. Nel senso che è importante che un artista faccia uno studio sul segno, che è alla base dell'arte fumettistica.

Si, quando racconto una storia lavoro su tutto. Ad esempio, per la graphic Luce ho diviso il libro in capitoli ognuno con una colorazione diversa: verde, rossa, blu, perché racconto anche tramite il colore.

Non sei mai stato tentato dalla serialità, entrare in una testata regolare come la maggior parte dei tuoi colleghi?

No, non sono mai stato tentato, sarebbe come giocare a tennis se sei bravo a padel: sono due sport diversi. Poi nella serialità sei costretto a mantenere l'eternità, rispettare determinati canoni che sono legati soprattutto alla questione commerciale. Perché giustamente hai un editore che vuole il ritorno economico e noi invece veniamo da percorsi accademici, siamo pittori incisori e scultori, quindi della questione economica non ce ne frega niente.

A cosa stai lavorando in questo momento?

Sto lavorando alla storia di un ragazzo che prende il treno e in questo trova il suo amore, ma non riesce a dichiararsi perché è un ragazzo come lui. È una storia molto semplice, a me piace lavorare su storie semplici, quelle che immagini quando guardi la gente mentre fa le cose. Per questo motivo adoro prendere la metropolitana e sentire e vedere quello che mi sta attorno. Infatti anche quando tengo lezioni dico ai ragazzi che per immaginare mondi fantastici basta scendere e prendere la metropolitana, oppure andare in un bar per prendere una birra e sentire le persone che ti stanno addosso.