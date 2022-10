Il primo atto di giustizia al mondo è garantire a tutti cibo sano, sicuro e nutriente

Senza la possibilità di accesso per tutti al cibo “sano, sicuro e nutriente”, sarà estremamente difficile colmare il divario nello stato di salute a causa della denutrizione e delle malattie croniche. Oggi, 16 ottobre, si celebra la “Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2022” e, per l’occasione la FAO pubblica il post “Nessuno può essere lasciato indietro” nel quale così scrive: “Il 2022 ci trova ancora alle prese con la pandemia del COVID-19, conflitti, un clima sempre più caldo, prezzi in ascesa, disuguaglianze e tensioni internazionali. Tutto ciò ha ripercussioni sulla sicurezza alimentare globale. È necessario costruire un mondo sostenibile in cui tutti, in tutti i paesi del mondo, abbiano accesso regolare a quantità sufficienti di alimenti nutrienti.” [1] Ricordiamo che un paio di settimane fa, la Presidenza degli Stati Uniti d’America ha tenuto la “White House Conference on Hunger, Nutrition, and Health” dal titolo “Ending Hunger, Improving Nutrition and Physical Activity, and Reducing Diet-Related Diseases and Disparities” [2]

La conferenza della Casa Bianca ha catalizzato la necessaria attenzione su questo importante argomento. Purtroppo, molta enfasi è stata data all’idea che il prescrivere pasti su misura possa prevenire o controllare meglio le malattie croniche. Questo è uno di quei concetti che possono trasformarsi in qualunque cosa si voglia pensare. Naturalmente, i “venture capitalist” hanno fiutato l'opportunità di fare soldi da questa “grande” idea, assicurando 2,5 miliardi di dollari per le startup che sfrutteranno l'interesse per la prescrizione di pasti personalizzati. L'unico problema è che è difficile separare il clamore suscitato dalla personalizzazione della dieta dall'opportunità reale di assicurare la salute. Mentre, sull’importanza di garantire concretamente l’accesso al cibo “sano, sicuro e nutriente, è di grande interesse quanto scrive la Direttrice del Nutrition Security and Health Equity, Food and Nutrition Service in Food and Nutrition Nutrition Security, Sara Bleich: “Questa missione è assolutamente vitale, ma per me è anche personale. Sono cresciuta nel centro di Baltimora in una famiglia che apprezzava molto il supporto dei pasti scolastici, del WIC (Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children) e del programma ora noto come SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program). I miei genitori erano insegnanti di scuola pubblica e mia madre ha lasciato il mondo del lavoro quando eravamo molto piccoli per prendersi cura di me, mia sorella e mio fratello. Questi programmi alimentari hanno aiutato a mettere il cibo in tavola per la mia famiglia e per decine di milioni di altre persone”. [3]

La “sicurezza nutrizionale e alimentare” è senza dubbio un pezzo importante del puzzle per risolvere il problema delle disuguaglianze di salute. E il diritto all’accesso al cibo sano, sicuro e nutriente, come ci ricorda Sara Bleich, deve essere garantito a tutti sin dall’infanzia. Ma ricordiamoci che altra cosa dal cibo è l'equità nell’accesso alla prevenzione, diagnosi e cura per tutti per la tutela della salute, intesa “non soltanto come bene individuale ma soprattutto come risorsa della comunità.” [4] E non è un caso che i principi fondamentali su cui si basa il nostro Servizio Sanitario Nazionale, sin dalla sua istituzione, avvenuta con la legge n. 833 del 1978, sono l'universalità, l'uguaglianza e l'equità. Tutti hanno il diritto, quindi, di poter accedere alle migliori pratiche preventive, diagnostiche e terapeutiche. Mentre, salvo rari casi, non abbiamo evidenze basate su prove di efficacia che le "diete personalizzate” siano efficaci nell’assicurare risultati migliori nella gestione delle malattie croniche. Un’alimentazione, sicura, sana e nutriente, è infatti essenziale per la buona salute. Ma il cibo non è il sostituto di un buon, efficace ed efficiente Servizio Sanitario Nazionale. È nutrimento.



Note

