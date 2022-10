I messaggi di sventura sulla salute: quando la comunicazione non aiuta a farci stare bene

Generalmente chi si occupa, in maniera onesta e coscienziosa, della comunicazione a valenza salutistica lavora diligentemente per incoraggiare i cittadini a condurre una vita più sana. Crea messaggi per incentivare a smettere di fumare, a vaccinarsi, mangiare sano, rimanere attivi e in forma.

Una quantità impressionante di energie e risorse vengono impiegate nella messaggistica sulla salute. E alcune volte sembra di rivivere la battuta «... sì, sì, mo me lo segno» pronunciata dall’indimenticabile Massimo Troisi nel film «Non ci resta che piangere». In verità, le persone, oneste e coscienziose, che si occupano della comunicazione a valenza salutistica lavorano diligentemente per incoraggiare i cittadini a condurre una vita più sana. Creano messaggi per indurre le persone a smettere di fumare, vaccinarsi, mangiare sano, rimanere attive e in forma. La creatività e l'abilità strategica sono impressionanti. Ma la verità e l’accuratezza, binomio per una dimensione efficace e sostenibile della comunicazione, a volte sfugge all'attenzione di quella salutistica. Questo perché i messaggi possono facilmente allontanarsi dalla “verità” scientifica basata su prove di efficacia in modi sottili che minano la credibilità e l'obiettivo di migliorare la salute pubblica. Senza dubbio, il controllo del tabacco è stata una delle più grandi storie di successo degli ultimi 50 anni. [1] Sia gli adulti che i giovani fumano di meno. Non solo, ma anche la quantità di sigarette fumate per-persona è diminuita. I tassi di mortalità sono diminuiti in tutto il mondo. [2] I messaggi efficaci e veritieri hanno giocato un ruolo in questo successo. Eppure, ora vediamo messaggi sullo “svapo” che inducono sempre più i fumatori a mantenere un'abitudine malsana al fumo di tabacco, piuttosto che ridurre i loro rischi con lo svapo. [3] Esagerare i pericoli dello svapo solleva problemi etici e la possibilità di esiti negativi per la salute pubblica. [4]

Da un ben intenzionato desiderio di promuovere la salute sono nate numerose sfortunate campagne contro l'obesità. La catastrofizzazione dell'obesità, cercando di dipingere questa malattia cronica come una tragedia, è servita a promuovere pregiudizi, stigma e una reazione significativa da parte delle persone emarginate. [5] Allo stesso modo, le campagne di prevenzione dell'obesità che non sono radicate in solide prove di efficacia hanno portato a pochi progressi nella riduzione dei danni dell'obesità. [6] Pretese di efficacia gonfiate servono semplicemente a minare la credibilità. Abbiamo bisogno di messaggi basati su prove di efficacia e di seguire la scienza con più attenzione per la prevenzione dell'obesità. Anche nel campo della salute, i messaggi che possono essere efficaci a breve termine avranno conseguenze imprevedibili a lungo termine, se si discostano in modo sottile da quanto è stato mostrato “vero” scientificamente, ovvero basati sulle evidenze scientifiche. E, come sottolinea Giovanni, la verità rende liberi (Giovanni, 8, 32)

